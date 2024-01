STIŽE DRASTIČNO ZAHLAĐENJE IZ RUSIJE, POREMEĆAJ NA PACIFIKU! Meteorolog: ARKTIČKI TALAS nadire u Evropu, a evo kad stiže kod nas!

Meteorolog Ivan Ristć poželeo je srećnu Novu godinu gledaocima Kurir televizije, a potom otkrio i šta nas čeka u narednom periodu.

Prognoze kažu da u Evropu stiže arktički talas koji je krenuo iz Rusije, a koji će doneti drastično zahlađenje.

foto: Kurir televizija

- Jedan poremećaj koji se desio pre nekih 10 do 15 dana na Pacifiku, doneće totalnu promenu vremena u Evropi. Ta promena vremena počinje od petka popodne. Dakle, u subotu će hladan arktički vazduh iz Rusije i severoistoka Evrope krenuti prvo u Poljsku, pa u Nemačku. I u nedelju, ujutru će biti kod bečkih vrata. Bečka vrata su važna zato što je tu ulazi taj hladan vazduh prema nama. I njemu će trebati jedan dan da stigne do nas - rekao je Ristić i dodao:

01:38 STIŽE DRASTIČNO ZAHLAĐENJE, POREMEĆAJ NA PACIFIKU! Meteorolog upozorava: ARKTIČKI TALAS NADIRE U EVROPU, a evo kad stiže kod nas!

- Dakle, u ponedeljak ujutru, stiže taj hladan vazduh koji je poreklom iz Rusije, stiže do nas, donosi zahlađenje i sneg. Tako da u ponedeljak se očekuje tokom dana pad temperature. Znači, na primer, u nedelju će biti možda 10 do 15 mstepeni, a u ponedeljak će temperatura pasti vrlo brzo na nula stepeni i doći će do formiranja snežnog pokrivača. Dakle, od ponedeljka kreće ta zimska, prva zimska nedelj, a u utorak, sredu i četvrtak imaćemo i ledene dane s niskom temperaturom. Maksimalno će biti oko 0 ili možda malo ispod nula stepeni i počinje prava zima.

Kurir.rs

