"U 2024. biće nastavljeno snižavanje inflacije u Srbiji i ona će pasti na tri ili 3,5 odsto", a već u toku godine biće i dodatnih povećanja plata i penzija, rekao je potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

A o ekonomskim prognozama za 2024 godinu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Prof.dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menandžment Nikola Tizić, privredni analitičar

foto: Kurir televizija

- Čini mi se da je naša država u prethodnoj godini uspela da sačuva građane od privrednih problema u meri u kojoj je to bilo moguće. Setimo se da smo imali krizu sa kovidom koja je pogodila i EU, naše partnere. Mi se njihovim teškoćama ne radujemo zato što je dve trećine naše trgovinske saradnje i investicije iz tog regiona - rekao je Rabrenović i dodao:

Na to se nažalost nadovezao rat u Ukrajini što je dovelo do velikog prekida lanaca snabdevanja. S druge strane cene energenata su enormno skočile. Sve to je uticalo na mnoge države. Evropska Unija je nažalost u recesiji. Sa problemima se suočava i Nemačka koja je nedavno bila lokomotiva Evropske unije.

04:00 SRBIJA SE U 2023. USPEŠNO IZBORILA SA TEŠKIM IZAZOVIMA! Ekonomista: Država je sačuvala građane koliko je to bilo moguće

Ocenio da su podsticaji države pozitivno uticali na stanovništvo:

- Mi smo se u ovako teškim situacjama sačuvali zato što je država davala različite podsticaje svim kategorijama našeg stanovništva, za šta je trebalo jako puno mudrosti.

Tizić je konstatovao da je ekonomija Srbje u porastu:

foto: Kurir televizija

- Ono što ja vidim veliki rezultat Srbije jeste da dok velike ekonomije posustaju zbog recesije, Srbija je kao mala ekonomija počela da se diže. Bitna je stavka da smo u prethodnoj godini imali povećanje zaposlenosti i to je uticaj privrednog rasta. Procenjuje se da će stopa nezaposlenosti pasti ispod 9 odsto. Kao što je moj sagovornik rekao vezano za Nemačku, treba biti svestan da je Nemačka oslonac srpske privrede i da ako krene njen sunovrat on će nažalost zahvatiti i nas.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:30 NARODNA BANKA OBJAVILA CILJ DO 2026. GODINE! Bušatlija analizira: Iznenađen sam, naša ekonomija ne može da PODNESE tu inflaciju