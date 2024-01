SVEŠTENIK SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U LOS ANĐELESU PRODAJE CRKVU! Verski analitičar obrazložio: Nije to uradio samoinicijativno!

Na društvenim mrežama osvanula je vest da je sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Los Anđelesu dao na prodaju objekat, crkvu Hrista Spasitelja u Kaliforniji.

Ovaj oglas je u međuvremenu povučen, ali ostaje pitanje kakav je zaista status našeg sveštenstva u rasejanju i dijaspori, da li oni imaju drugačija ovlašćenja od onih na koja smo navikli od vladika u Srbiji.

foto: SPC

O ovoj zanimljivoj temi u "Pulsu Srbije", u nedelji kada slavimo i Badnji dan i Božić, razgovarao je verski analitičar Draško Đenović.

Prvo je odgonetnuo kako pomenuti sveštenik može da prodaje crkvu koja nije njegova imovina:

- Prvo, nemamo podatak da on prodaje kao da je njegova imovina, a prodaja verskih objekata je sasvim normalna. Uostalom, da ne zaboravimo da je SPC u Njujorku, koja je izgorela pre par godina, bila je kupljena. Kralj Aleksandar Karađorđević je keširao da bi Srbi u Njujorku imali crkvu. Dešava sa da crkve izgrade novu bogomolju i ne treba im stara ili su se građani preselili na neko drugo područje. Svakako, sveštenik ne može to da uradi samoinicijativno, on uvek mora da ima odluku nadležnog vladike, ali i crkvenog odbora. SPC onako kako je registrovana u Srbiji, nije i u inostranstvu.

01:52 SRPSKIM PLJAČKAŠIMA U MILANU POMOGLI RADNICI OBEZBEĐENJA?! Bivši bezbednjak: Uhvaćeni su zahvaljujući posebnim, TAJNIM uređajima

Potom se osvrnuo na konkretan slučaj:

- Zato smo imali slučaj kada je jedan srpski episkop u Kanadi bio smenjen, da je pola imovine bilo na njegovo ime, a pola na crkvu. U Velikoj Britaniji je to registrovano tako da nema status verske zajednice, već su to drugi organizacioni oblici. Prema zakonima zemlje u kojoj se nalazi. Sveštenik nema pravo na deo imovine kao da je njegova, ali ima zakonsko pravo, pa neko mora da vrši prodaju. Ne prodaje on to kao svoju imovinu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

03:10 Humanitarni rad Versko dobrotvornog starateljstva SPC