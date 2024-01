POSLE BOŽIĆA STIŽE PRAVA ZIMA: Temperatura pada do -10, a evo KOJE DELOVE će prekriti i do 25 centimetara snega!

Do sutra uveče biće toplo, zatim sledi jače zahlađenje. Sutra kišovito, a od nedelje uveče prelazak kiše u sneg. Slab do umeren sneg padaće povremeno do utorka posle podne uz formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nizijama. Zatim suvo uz jake jutarnje mrazeve. Dnevni maksimumi često ispod nule

- Danas uz širenje uticaja ciklona iz Mediterana pretežno oblačno ali i dalje relativno toplo. Kiše će povremeno biti nad jugozapadnim, južnim, zapadnim, središnjim i delom severnim predelima, a iznad ostalog dela regiona suvo. Biće vetrovito, duž Jadrana će duvati jak jugo, u kopnenim predelima južni vetar, a u košavskom području jaka i olujna košava - piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj prognozi vremena za Srbiju.

Dnevni maksimum od +6 do +16 stepeni Celzijusa. Duž južnih oblasti regiona može biti i grmljaviskih pljuskova. U nedelju pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone na jugoistok ali se obilnije padavine uglavnom ne očekuju. Već u nedelju pre podne na severozapadu regiona vetra u okretanju na severni smer, dok će duž severnog Jadrana jugo okretati na buru.

Nad ostalim delom regiona južni vetar u slabljenju, dok će posle podne i uveče početi da okreće na jak severni, prvo na severu regiona. Maksimumi i nedelju do +4 na kranjem severozapadu do oko +14 ponegde na jugoistoku regiona.

U toku noći ka ponedeljku uz pojačanje padavina treba očekivati jače zahlađenje tako da će kiša nad severnim, severozapadnim i zapadnim delovima regiona i u nizijama preći uz sneg, dok se u ponedeljak nad većim delom regiona očekuju snežne padavine slabog do umerenog intenziteta, dok bi na jugoistoku i istoku Srbije još pre podne bilo kiše ili susnežice.

- Nad Jadranom i u njegovom zaleđu povremena kiša i pljuskovi. Najviše snega bi trebali dobiti južni delovi Vojvodine, veći deo Šumadije u Srbiji, istočni deo Hrvatske i istočni delovi BiH te bi se tamo u nizijama mogao formirati snežni pokrivač visine od 3cm do 10cm. Nad ostalim delom nizija regiona vrlo malo snega, generalno do 1cm do 5cm, dok će planinski delovi dobiti znatno više od 15cm do 25cm snega - najavljuje Čubrilo.

Duvaće jak severni vetar te bi ponegde bilo i snežne vejavice. Snežne padavine bi trebale potrajati do ponedeljka posle podne kada bi polako oslabile i prestale. U ponedeljaki utorak maksimumi uglavnom ispod nule, od -5 do +2 stepena Celzijusa. Sredinom nedelje suvo ali uz vedre noći dosta hladno sa mrazevima od –10 do -4, lokalno i oko -15 stepeni Celzijusa, dok će se dnevni maksimumi prvo kretati od -4 do +2, a posle 14.01. će biti u manjem porastu te bi se kretatli do -2 do +5 stepeni Celzijusa.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Oko polovine meseca sledi razvijanje jakog anticiklonalnog bloka u polarnim oblastima uz snažnu ciklogenezu nad Finskom. Ovakav raspored sinoptike bi ka nama u prednjem sektoru tog ciklona prvo pokrenuo toplo jugozapadno visinsko strujanje te bi se tanak snežni pokrivač u nizijama verovatno otopio, stoji u prognozi.

Posle 18.01. stoji jako velik rasip u proračunima ansamble članova ECMWF-a koju su gotovo 50%-50% podeljeni između tople i hladne opcije te se njihova srednja vrednost kreće oko proseka. Razvoj sinoptike oko tog datuma će zavisiti od ponašanja anticiklonalnog bloka u polarnim oblastima, njegovog položaja, ose orijentacije i snage, a to je nešto što će se pouzdanije moći proceniti tek oko 13.01. Spremite se brz ulazak u normalne zimske uslove koji će potrajati oko nedelju dana, a za dalje ćemo videti.

- Izvesno je da nas od sutra uveče konačno čeka normalno zimsko vreme, osim planina tanji snežni pokrivač će dobiti i veći deo nizija regiona,a sredinom nedelje će biti i jačih jutarnjih mrazeva. Nema ni govora u bilo kakvoj polarnoj hladnoći - zaključuje Čubrilo.

Kurir.rs/Alo