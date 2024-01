MINISTAR VUČEVIĆ NA BOŽIĆ U KOPNENOJ ZONI BEZBEDNOSTI: Zbog toga je moje srce puno, veoma sam privilegovan i počastvovan (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, na današnji praznik – Božić, obišao je pripadnike Vojske Srbije u bazi „Medevce“ u Kopnenoj zoni bezbednosti. Čestitajući najradosniji hrišćanski praznik pripadnicima Vojske Srbije, ministar odbrane rekao je da oni, bez obzira koji je dan ili datum, izvršavaju svoje zadatke, čuvaju teritoriju Republike Srbije i staraju se o bezbednosti svih građana naše zemlje. - Zbog toga je moje srce puno. Veoma sam privilegovan i počastvovan što zajedno sa generalima, komandantima i oficirima mogu božićno jutro da provedem sa pripadnicima Treće brigade u bazi „Medevce“, u Jablaničkom okrugu, u Kopnenoj zoni bezbednosti, blizu našeg raspetog i svetog Kosova i Metohije i da u ime svih građana Srbije čestitam Božić i Novu godinu pripadnicima Vojske Srbije i zahvalim na svemu što su radili i što rade za svoju otadžbinu – rekao je ministar Vučević.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Govoreći o vojnom pozivu, ministar odbrane naglasio je da to nije običan poziv niti običan posao. - To je nešto više, to je nešto što vas vodi kroz ceo život i što, siguran sam, svi građani Srbije poštuju, cene i vrednuju. Neka živi Vojska Srbije, neka živi naša Srbija – poručio je ministar Vučević. Komandir baze „Medevce“ kapetan Milan Smiljković informisao je ministra Vučevića o zadacima u odseku odgovornosti i organizacijom života i rada u toj bazi. U razgovoru sa pripadnicima Vojske Srbije, ministar odbrane uverio se da zadatke na obezbeđenju administrativne linije i kontroli Kopnene zone bezbednosti izvršavaju odgovorno i profesionalno, garantujući sigurnost svim građanima Srbije.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Današnjem obilasku baze „Medevce“ prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Želimir Glišović, komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, načelnik Operativne uprave (J-3) Generalštaba general-major Tiosav Janković, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Goran Momčilović i komandant Treće brigade kopnene vojske pukovnik Dragan Antić.

Kurir.rs