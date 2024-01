PREDSEDNIK VUČIĆ Kosovo kamen spoticanja, ali jedno je sigurno, nećemo ga priznati! Evropa traži da priznamo, nemoj da se lažemo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je ključno pitanje za zemlju - koji su ciljevi i šta je ono što se želi postići, ističući da je Kosovo pitanje koje je kamen spoticanja u unutrašnjoj politici, ali i izvor velikih pritisaka spolja.

Vučić je, za TV Pink, rekao da jedino što se zna jeste - da Srbija neće priznati Kosovo.

"Možemo li oko Kosova da se saglasimo. Ne, i nećemo nikada. Ne možemo. Možemo sebe da lažemo da smo saglasni po tom pitanju. Jedan deo misli da treba što pre predati Kosovo kako bi Srbija bila zdravija, ali ne smeju to da kažu, a drugi kažu da treba Kosovo braniti po svaku cenu, ali bez njih i njihove dece. Mi radimo sve što je moguće da očuvamo Ustav. Kosovo je kamen spoticanja u zemlji, a da ne pričam u ovim prilikama o pritiscima koji dolaze spolja, koje nije lako izdržati ", ukazao je predsednik Srbije.

Vučić je, podsećajući na reči nekadašnjeg predsednika Francuske Šarla de Gola istakao da građani Srbije i Srbi treba sebe da pitaju šta je to što žele od sebe, za svoju državu, kako žele da država izgleda i da li mogu to da urade.

Kazao je da mora da se nađe pitanje oko kojeg mogu građani Srbije i Srbi da se saglase.

"Da li je to EU? Većina će reći jeste. Ali neko će postaviti pitanje - EU traži da priznamo Kosovo defakto i de jure. Suštinski to traže. To traži najvažanija zemlja EU suštinski to traži. Kada dođemo do toga, shvatićemo da je pola za pola protiv", primetio je.

Zato napominje da se se moraju naći novi ciljevi oko kojih će se Srbi saglasiti.

"Zato sam rekao Ekspo 2027 je naš cilj koji mora da podigne i razvije zemlju u svakom segmentu, da bi u budućnosti neko mogao lakše da definiše nacionalne ciljeve. Moramo da uradimo dubinske i suštinske promene u svim sferama života. Za tri godine mnoge gradove nećemo prepoznati", podvukao je Vučić.

Evropa traži da priznamo nezavisno Kosovo, nemoj da se lažemo da nije tako

Vučić je izjavio je jutros da Evropa traži od Srbije da prizna nezavisno Kosovo."De fakto ili de jure. Da, traži. Nemoj da se lažemo da to nije tako. Najveća sila EU to traži. Suštinski traži", rekao je Vučić za televiziju Pink.

Govoreći o tome da li građani Srbije mogu da se saglase oko ulaska zemlje u EU, Vučić je kazao da je on za, ali da je polovina građana za, a polovina protiv ulaska u EU.

Ocenio je i da građani Srbije ne mogu da se saglase ni oko Kosova.

"Možemo sebe da lažemo da smo saglasni po tom pitanju. Naravno da nismo. Naravno da jedan deo misli da treba što pre predati Kosovo, to će Srbija biti zdravija, samo to neće i ne smeju javno da kažu, a drugi će da kažu - po svaku cenu braniti Kosovo i Metohiju, ali bez mene i moje dece", naveo je on.

Vučić je citirao i nekadašnjeg francuskog predsednika Šarla de Gola, koji je svojevremeno izjavio: "Mi Francuzi više nemamo nacionalnih ciljeva. Sve što smo hteli, najvećim delom je ostvareno i ljudi su samozadovoljni i apsolutno nezadovoljni svakim ko ih predstavlja jer ni sami ne znaju šta im je cilj".

"Mi građani Srbije, ne samo Srbi, ali i mi Srbi, moramo sebe da pitamo a šta je to što želimo od sebe, šta želimo od svoje države? Kako zemlja da nam izgleda? Hoćemo li to da radimo sa oduševljenjem i entuzijazmom ili ćemo da zvocamo, kukamo i plačemo svakog dana nad svojom sudbinom, govoreći kako mi lepo živimo, ali znamo neke koji žive lošije", naveo je Vučić.

Ocenio je da je potrebno pronaći nešto oko čega svi mogu da se saglase, što će biti novi cilj, navodeći da bi to mogli da budu specijalizovana međunarodna izložba "Ekspo 2027" i drugi ekonomski projekti.

Kurir.rs/Kosovo online