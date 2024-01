Gost božićnog izdanja emisije Crveni karton na Kurir TV bio je istoričar Vladimir Veljković. Autora i voditelja emisije Svetislava Basaru zanimalo je zbog čega Srpska pravoslavna crkva proslavlha Božić po julijanskom kalendaru, kada se zna da je upravo Srbin Milutin Milanković usavršio gregorijanski kalendar koga se dana pridržavaju i mnoge pravoslavne crkve.

foto: Kurir TV

- To je, ja mislim, bio sabor iz 1923. godine, ako se ne varam. Srpska delegacija je predložila kalendar našeg tada poznatog naučnika, Milankovićev kalendar. On je od strane sabora usvojen, neke crkve su ga prihvatile. Međutim, kasnije naša crkva ga je, valjda, načelno prihvatila, dakle nije ga odbila, ali nije odredila vreme kada će on da se primenjuje. E, to je sad bilo vreme Jugoslavije. U tadašnjoj, prvoj državi, odnosno kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kasnije kraljevini Jugoslaviji, su ti odnosi između katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve, koja se praktično tada i osniva, bili uvek složeni i moguće je da je i to uticalo da Srpska crkva odluči da ne primeni taj Milankovićev kalendar, a koji bi samo u praksi doveo do toga da tadašnji katolički vernici i pravoslavni vernici Srbi u isto vreme slave Božić.

03:50 CRKVA PRIHVATILA MILANKOVIĆEV KALENDAR, SLAVIĆEMO BOŽIĆ 25. DECEMBRA?! Istoričar za Kurir TV: SPC iz ovog razloga ODLAŽE ODLUKU

Znači, načelno nema nikakvih prepreka da se usvoji, da Božić bude 25. decembra, upitao je Basara.

- Pa jeste, često se među pravoslavnim vernicima i vode te diskusije oko kalendara i dosta se oko toga pisalo. Inače, to pitanje je recimo u Grčkoj izazvalo praktično odvajanje nekih pravoslavnih sveštenika od tamošnje Grčke crkve. Dakle, u crkvi ima uvek tog, da kažem, verskog fundamentalizma, fanatizma koji od takvih nekih pitanja pravi velika pitanja i onda narušava taj crkveni poredak. I prosto možda su se naše mudre vladike zbog toga i bojale da jednostavno ne dobiju u Srbiji neko cepanje. Dakle, te stvari jednostavno se ne mogu potpuno preduprediti. Jednostavno, bolje je ići u nekom pravcu. I malo i rizikovati, ali ići u nekom jasnom pravcu, zauzeti jasan stav i naravno većina ljudi će to na kraju da prihvati. Samo će neka ekstremna manjina na kraju možda zaista da od toga pravi napravi neki problem i da praktično možda i izađe - smatra Veljković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:03 NAŠA CRKVA JE PRIHVATILA MILANKOVIĆEV KALENDAR, A NE PRIMENJUJE SE IZ JEDNOG RAZLOGA! Najtačniji je na svetu, reč je o zabludi?!