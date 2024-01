"MOJA DECA SU MUČKI PRETUČENA JER JE NEKOME SMETALA EKAVICA" Otac čija su 2 sina napadnuta na Badnje veče: Hteli da ga bace u reku

Na Badnje veče moja deca su mučki pretučena u Vukovaru samo zato jer je nekim huliganima zasmetala ekavica. Jednog od blizanaca od 15 godina su pokušali da bace sa mosta u nabujalu reku Vuku. Obojica su zadobili potres mozga i bili u nesvesti. Umesto da s decom idem na božićnu liturgiju, vozio sam ih u bolnicu samo zato što su Srbi!

Ovako za Kurir započinje svoju potresnu ispovest M. N. (41), čije je sinove od 15 godina, zajedno sa četvoricom školskih drugova hrvatske nacionalnosti, 6. januara iz čista mira napala grupa od desetak pomahnitalih navijača zagrebačkog Dinama koji sebe nazivaju "bed blu bojsima" (BBB). M. N. i cela njegova porodica radovali su se Božiću. Dan je proticao, kao i godinama pre toga, svečano i praznično.

- U subotu oko 18 časova vratili smo se iz crkve. Uneli smo osveštani badnjak u kuću. Pripremali smo se i za liturgiju, koja je trebalo da počne u 23.30 časova. Međutim, dečaci su nas pitali da li mogu da odu do grada s prijateljima, jer je trebalo da se dogovore za rođendan jednog dečaka iz škole koji boluje od cerebralne paralize. Rekli smo da ćemo doći po njih kad krenemo u crkvu - priča M. N.

Ali svi planovi i sva radost praznika naglo su - prekinuti. Oko 22.30 M. N. dobija poziv. Jedan od sinova je rekao: "Tata, dođi po nas, pretučeni smo!".

Most na kojem su dečaci pretučeni foto: printskrin

- Zatekao sam ih u užasnom stanju. Ispričali su mi da su sa još četvoricom drugara bili na mostu. Ispred njih, na nekoliko, metara su bili mladići od oko 25, 30 godina. Bilo ih je desetak. Pošto moji sinovi mešaju ekavicu i ijekavicu, u jednom trenutku su se okrenuli i pitali decu: "Jeste li vi delije ili grobari?!" Deca nisu stigla ni da odgovore. Jedan od huligana je uhvatio mog sina za kragnu. Gurali su ga i udarali i ubrzo je krenula opšta makljaža.

Ova grupa, kako kaže, počela je da mlati sve dečake, iako su samo njegova deca Srbi.

PU Vukovarsko-srijemska Uhapšen jedan od napadača U Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj nezvanično su nam poručili da ne mogu komentarisati detalje slučaja jer je istraga u toku, ali su nas uputili na zvanično saopštenje: Tuča navijača u Atini u kojoj je ubijen navijač AEK foto: Screenshot - Zasad je tokom policijskog postupanja uhapšen 23-godišnji hrvatski državljanin, a sprovedenim kriminalističkim istraživanjem smo utvrdili sumnju da je počinio krivično delo učestovanje u tuči iz člana 122 KZ Republike Hrvatske, te je uz kaznenu prijavu predat pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske. Nastavljamo s kriminalističkim istraživanjem u cilju utvrđivanja ostalih učesnika događaja.

- Oni to nisu znali, samo su čuli ekavicu i to im je bilo dovoljno. Dvojica su zgrabili jednog mog sina i pokušali da ga bace s mosta. "Tata, ne znam kako sam se izvukao iz toga, mislio sam da će me ubiti", rekao mi je kasnije. On je od udaraca pao u nesvest, kao i njegov brat. Deca koja su bila s njima rekla su nam da su mislila da su mrtvi. I dok su bili u nesvesti, huligani su nastavili da ih udaraju i šutiraju. Da stvar bude gora, njima su se pridružili i neki momci iz kafića koji su samo uleteli u tuču.

Lekarski izveštaji o povredama foto: Kurir

M. N. je dečake odmah odveo u bolnicu u Vukovaru, gde im je utvrđen potres mozga, te u bolnicu u Osijeku:

Gradonačelnik Vukovara Odgovorne hitno kazniti Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava osudio je juče incident i potvrdio da su napadači pripadnici navijačke skupine BBB. - "Odakle ste i za koga navijate?", bilo je pitanje koje je postavljeno ovim dečacima. Izražavam žaljenje što je do tuče uopšte došlo i dajem punu podršku organima reda i pravosuđu da u skladu sa ovlašćenjima promptno postupe i kazne odgovorne, jer nam ovakve situacije u Vukovaru ni drugde u Hrvatske nisu potrebne.

- Vilice su im natečene. Ne mogu da jedu čvrstu hranu, primaju infuziju. Iz KBC Osijek juče su za hrvatske medije naveli da su trojica maloletnika, 2008. i 2009. godište, primljeni u KBC Osijek:

- Od dvojice koji su ostali u bolnici (blizanci srpske nacionalnosti, prim. aut.) jedan ima teže telesne povrede, frakturu lobanje i kostiju lica, a drugi lakše telesne povrede, kontuziju glave, trbuha i grudnog koša.

Nalazi lekara foto: Kurir

Otac kaže da su decu, prema informacijama kojim raspolaže, napali huligani BBB i da su, a to spominju i hrvatski mediji, neki od napadača učestvovali u krvavoj tuči u Grčkoj u kojoj je ubijen navijač atinskog AEK, uoči utakmice s Dinamom.

U subotu protest građana Porodice najavljuju tužbu M. N. je najavio da će razgovarati s porodicama drugih pretučenih dečaka i da će najverovatnije zajedno podneti tužbu protiv napadača. - Nama je bitno da se tačno utvrdi ko su i da budu kažnjeni. Do toga je svima stalo. I nama i hrvatskim porodicama pretučenih dečaka, koji su zgroženi. Prema pisanju hrvatskih medija, za subotu je najavljen i mirni protest stanovnika Vukovara.

- Čudno je da se baš u vreme praznika dešavaju slične tuče, a da kamere ne rade. Kao da ovo nasilje nekom odgovara. Drugovi moje dece su Hrvati, ja imam odličan odnos sa svojim komšijama, ali strašno je da huligani utiču na to kako će se odvijati život u gradu. Meni je Božić ove godine uništen, a i slava mi je 9. januar, ali pitam se hoću li je slaviti sa sinovima u kući ili u bolnici.

