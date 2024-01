NADA MACURA ZA KURIR TV OTKRILA KLJUČNE SAVETE TOKOM ZIMSKIH DANA: Ovakve promene vremena najviše pogađaju srce, PAZITE SE OVOG

Kardiolog Nada Macura, istaknuti stručnjak u oblasti srčanih oboljenja, istakla je ključne savete za očuvanje zdravlja tokom promenljivih vremenskih uslova ze gledaoce Kurir televizije.

foto: Shutterstock

- Dobro zdravlje je često ono što nam najviše nedostaje, a istovremeno to i zanemarujemo. Možda čak i prilično često - izjavila je Macura.

Osvešćivanje značaja pravilne terapije je ključno, posebno za starije osobe i one sa hroničnim oboljenjima.

Macura ističe da saveti koje ona i njene kolege pružaju imaju značajnu ulogu u podizanju svesti o pravilnom ponašanju tokom ovakvih vremenskih oscilacija. Iako je izazovno dati univerzalni savet, posebno u ovim hladnim danima, takođe naglašava da je pravovremeno reagovanje ključno.

foto: Shutterstock

Kao stručnjak u oblasti kardiologije, podsetila je na to da je Srbija visoko rangirana kada je u pitanju broj srčanih oboljenja, te da je ovo pitanje od velike važnosti za celokupno zdravstveno stanje nacije.

foto: Kurir TV

- Promene vremena mogu biti izazovne, naročito za osobe sa srčanim problemima ili oscilacijama krvnih sudova - dodala je.

S obzirom na značaj slojevitog oblačenja, istakla je da se ova praksa sve više koristi u zvaničnoj medicini, naročito prilikom analize uticaja vremenskih promena na ljudski organizam.

- Preporučuje se slojevito oblačenje, sa prvim slojem od prirodnih materijala poput pamuka, drugim slojem koji pruža toplotu, i trećim slojem koji štiti od vetra i vlage.

Govoreći o rizicima povezanim sa promenama vremena, Macura ističe važnost održavanja normalnog krvnog pritiska, posebno kod starijih osoba.

- Krvni pritisak često ostaje neprimećen DOK NE DOĐE DO OZBILJNIJIH SIMPTOMA POPUT GLAVOBOLJA - objasnila je. Preporučuje se redovno merenje pritiska, naročito u ovakvim vremenskim uslovima. Ako je PRETERANO HLADNO, OSTANITE KOD KUĆE. Ako vam neko kaže iskašljavam šut sekret to je BAKTERIJSKA INFEKCIJA, a virus ima kašalj koji nema taj prikaz - savetuje Macura.

Dala je ključni savet za zdravlje a to j fizička aktivnost.

- To je, pogotovo mladima najbitnije. Klizanje i skijanje, pa i snou bord... To je super. Treba se kontrolisati. Savetujem mladima BAR JEDNOM GODIŠNJE DA KONTROLIŠU LIPIDNI STATUS I ŠEĆER U KRVI TO JE OSNOVNO - savetuje Macura.

Podsetila je da se treba čuvati i od Velikog kašlja, da svako ima svoju šolju, kašiku i da se pazi kada se kija.

- U zatvorenom prostoru TREBA NOSITI MASKE. Veliki kašalj može da potraje TRI MESECA. To je uporan kašalj i imate utisak da ćete pocepati pluća - otkrila je Macura.

- Vitamini i dosta tečnosti je ono što treba da uklopimo u sadržaj svoga življenja. Treba se čuvati. Ovo je vreme koje će doprineti tome da će se malo pročistiti to zagađenje. Jako je bitna i epigenetika, to je nešto što formira nas u društvenom životu. Da li ćemo uzimati vitamine, kako ćemo postupati. Ne možemo zanemariti neke poruke organizma... - poručila je.

U zaključku, Macura je istakla da je potrebno pridržavati se saveta i preduzeti preventivne mere kako bismo očuvali svoje zdravlje, posebno tokom ovakvih vremenskih oscilacija. Njeni saveti su dragoceni za celokupnu populaciju, a naročito za osetljive grupe poput starijih osoba i ljudi sa hroničnim oboljenjima.

