KAKVE PROMENE U VLADI MOGU DA SE OČEKUJU NAKON IZBORA? Šešelj nema nedoumice: Najprirodnije je da ON postane novi premijer!

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", tražiće mandat za formiranje Vlade, izjavio je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

On je dodao da ovu stranku, iako će imati većinu u Skupštini Srbije, čekaju razgovori sa eventualnim koalicionim partnerima.

foto: Zorana Jevtić

Gosti koji su diskutovali o celokupnoj političkoj situaciji jesu Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke.

Šešelj je upitan koga vidi na čelu Vlade, pa je rekao:

- Pa on je predsednik najveće stranke, bio je prvi na listi, za očekivati je da bude i predsednik Vlade, to bi bilo i najprirodnije, ako govorimo o ishodu ovih izbora. Ali personalno rešenje čini mi se da nije i najvažnije, dakle nezavisno od političkog opredeljenja, čini se da je ipak najvažnije održavanje političke stabilnosti u smislu otvorenih pitanja i izazova. To je naravno pitanje Kosova, takođe da se uvedu sankcije Rusiji, ali i da bude saučesnik u svemu onome što zapadne sile žele da urade sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno likvidacija Republike Srpske. To su najvažnija pitanja.

Potom se zadržao na pominjanju Ane Brnabić:

- Što se tiče Ane Brnabić, ona je tri mandata bila predsednik Vlade, a pojavila se na političkoj sceni kao svojevrsno iznenađenje kada je prvi put postala ministar. Ona se pokazala kao neko ko je lojalan Srbiji i ko je zaista bio na braniku zaštite nacionalnih interesa. Ona je bila pozitivno iznenađenje, imajući u vidu ne samo njene sposobnosti, već i nacionalne stavove. Sećam se njenog govora u UN, zaista je imala patriotski nastup i tako se ponašala od 2016. godine kada je postala član Vlade. Mislim da je bila najveće iznenađenje.

Vuković je pričao o promenama Vlade koje on očekuje:

- Očekujem i priželjkujem vreme kada neće biti iznenađenja kada neko ima nacionalne stavove. Uzmimo za primer Izrael, dok se radi o teško rešivom sukobu, ali kada dođe do nečega gde su državni interesi ugroženi, onda cela Vlada i opozicija su u jendom društvu. Pričam o Izraelu, koji je stalno u nekom građanskom ratu, ali kada dođe do nacionalnog interesa, vrlo lako prepoznaju gde su crvene linije. Srbija je praktično stalno pred veoma velikim izazovima, počevši od svog geografskog položaja, geostrateškog, političkog opredeljenja...

Vuković se osvrnuo na zenit pritisaka koje možemo očekivati kada je u pitanju KiM:

- Pritisci koje možemo očekivati, ali tu su i pritisci koje moramo vršiti u onoj meri srazmerno poziciji Srbije. Izuzetno je važno da Srbija bude prisutna na međunarodnim susretima i forumima. Niko drugi neće reći našu istinu osim nas. Po mom ubeđenju, naš stav treba da bude je rešavanje čvora na Kosovu proces i da se do rešenja mora doći dogovorom, a ne jedna farsa koja treba da se završi potpunim priznanjem Kosova.

