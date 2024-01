"SRBIJA BI BILA BOLJA OD ŠVAJCARSKE DA JOJ OVA STVAR NIJE STAJALA NA PUTU!" Istoričar tvrdi: Nemam više nikakvu dilemu

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da Skupština Srbije treba da donese konačnu odluku o ponovnom obaveznom služenju vojnog roka u trajanju od četriri meseca, navodeći da time što je pokrenuta ta inicijativa ne znači da se Srbija sprema za bilo kakav rat.

- Ništa neće biti urađeno preko noći i predstoji rasprava o ovoj temi. Mi smo zvanično pokrenuli inicijativu. Krajnja odluka je na Skupštini Srbije. Ja se nadam da ćemo je usvojiti - rekao je Vučević i dodao:

- Procena je Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane je da je ovo momenat kada društvo i donosioci političkih odluka moraju da se izjasne o ovome i daju svoj sud.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

O potencijalnom uvođenju obaveznog vojnog roka govorili su Miloje Pršić, istoričar i Petar Bošković, vojni komentator u emisiji Puls Srbije.

- Vodi se više od 50 ratova u svetu, ne možete ostati imuni na to. Kolega Pršić i ja smo oficiri i sentimentalni smo i ako je reč o uvođenju vojnog roka, tu nemamo dileme. E sad, gde imam dilemu? Imam dilemu u načinu, vremenu. Znate, kad kažete inicijativa generalštaba. Mislim, generalštab nije dobrovoljno vatrogasno društvo ili nevladina organizacija. To je mnogo ozbiljnija stvar i mnogo ozbiljnije se treba ovakvoj temi pristupiti. Znači, kada kažete izazove, rizici i pretnje, vi morate reći o čemu se tu radi. Morate malo bolje objasniti situaciju. Nije tu samo Ukrajina, nije to samo Palestina, odnosno Izrael i tako dalje. Hajde da vidimo šta je. Hajde da krenemo u raspravu - rekao je Bošković i dodao:

- Radim sa odnosima s javnošću. Uostalom, i u ministarstvu sam to radio punih 15 godina, promenio deset ministara i znam o čemu je reč. Umem da prepoznam kada je nešto medijski, kada je politički. A naši političari nikad baš nikad nisu donosili baš sjajne odluke kada je u pitanju vojska i tako dalje.

foto: Kurir televizija

Pršić se složio sa Boškovićem.

- Nemam nikakvu dilemu oko uvođenja obaveznog vojnog roka. Dakle, ja sam istoričar i imao sam zadovoljstvo da uradim istoriju vojnog školstva. Da uradim istoriju profilisanja kadrova u 19. veku srpske vojske. Pogotovo sam obradio knjigu o oficirima u Prvom svetskom ratu, o tim kadrovima koji su nosili teret rata i teret odbrambenog rata, prema tome pokazalo se da je Srbija uvek bila na neki način na nekoj vetrometini. Na kraju krajeva, neću da budem doslovno precizan, mi bismo možda bili bolji i od Švajcarske da nismo bili izloženi malo, malo pa ratu. Država ne može da opstane bez neke snage, neke oružane sile koja može da održava red unutar države, ali da bude branik nekim potencijalnim agresorima ili onima koji hoće da vam kradu teritoriju - rekao je Pršić.

06:06 SRBIJA BI BILA BOLJA OD ŠVAJCARSKE DA JOJ OVA STVAR NIJE STAJALA NA PUTU! Istoričar tvrdi: Nemam više nikakvu dilemu

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

03:22 NE TREBA DA SE PLAŠITE! NIJE VOJSKA BAUK! Veselin Šljivančanin za KURIR o PREDNOSTIMA SLUŽENJA VOJNOG ROKA: Svi su PREZADOVOLJNI