AKO PIJETE FLAŠIRANU VODU, OVO ĆE VAS ŠOKIRATI! Naučnici izneli nove podatke: " Nalazi se unutra, ali ne znamo koliko je OPASNO"

Prosečan litar flaširane vode sadrži skoro četvrt miliona nevidljivih komada nanoplastike, prema novom istraživanju naučnika sa univerziteta Kolumbija i Rutgers.

Naučnici su koristili mikroskop sa dvostrukim laserima da detektuju i kategorizuju komade plastike po prvi put, prenosi Skaj njuz. Posmatrajući pet uzoraka brendova flaširane vode, naučnici su otkrili da se nivoi čestica kreću od 110.000 do 400.000 po litru, u proseku oko 240.000, otkriveno je u studiji objavljenoj u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Čini se da veći deo plastike dolazi iz same boce i filtera sa membranom reverzne osmoze koji se koristi za zaustavljanje drugih zagađivača, zaključila je glavna autorka studije, Naižin Kijan, sa Univerziteta Kolumbija.

- Ne znamo da li je opasno ili koliko je opasno. Znamo da nanoplastika ulazi u tkiva sisara, uključujući ljude, a trenutno se istraživanje bavi njenim uticajem na ćelije - dodala je toksikološkinja Fibi Stejplton.

Međunarodno udruženje za flaširanu vodu saopštilo je da medijski izveštaji o česticama u vodi "ne čine ništa više nego nepotrebno plaše potrošače", dok je Američki savet za hemiju, koji predstavlja proizvođače plastike, odbio je da komentariše.

Kurir.rs/Informer