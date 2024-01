"TREBA DA DOĐU LJUDI KOJI NISU OPTEREĆENI RATOM" Mile Bosnić o brutalnom napadu na Srbe: To pokazuje klimu koja je u tom društvu

Grupa huligana je na Badnje veče u Vukovaru mučki pretukla šest maloletnih dečaka dok su mirno hodali gradom, samo zato što su čuli da neko od njih govori ekavicom.

Dvojica 15-godišnjih dečaka koja su tako pričala su braća blizanci, Srbi. Jednog od blizanaca su pokušali da bace sa mosta u nabujalu reku Vuku. Obojica su zadobili potres mozga i bili u nesvesti.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je pričao o ovoj temi jeste Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije.

01:24 Mile Bosnić o brutalnom napadu na Srbe u Vukovaru

Prvo je obrazložio šta pokazuje incident za Badnji veče u Vukovaru:

- Pokazuje jedan kontinuitet odnosa prema Srbima, to pokazuje jednu klimu koja je u hrvatskom društvu, a traje od devedesetih. Nije se to promenilo, narativ je da su Srbi krivi. Problem je što je to dozvoljeno, niko na to ne reaguje. Svakako da postoje ljudi koji bi da žive normalno, a ne da u društvu paze kako će da pričaju. Oni bi sada da to skrenu na navijačku grupu. Imamo jednu interesantnu priču na dan, ili dan pre, tog incidenta da je Pupavac pravio predstavu u Zagrebu, a on ustvari predstavlja 10.000 Srba jer toliko glasa. Mislim da mora da dođe do redefinicije samog položaja Srba u Hrvatskoj.

Potom je obrazložio da li je moguće da Srbi dobiju prava manjine:

- To je vrlo teško jer bi trebalo da se pojave novi ljudi, mladi, koji nisu opterećeni ratom, koji tamo žive i rade. Zamislite kakav je na njima pritisak. Na popisu su rekli da ima 150.000 Srba, a zapravo 50.000 priča srpski, pa mi vi recite o čemu se tu radi. Ključna stvar što je Pupavac sa tom ekipom prihvatio narativ koji prati srpski narod u Hrvatskoj.

