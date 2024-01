"MOGU JA DA KAŽEM HRAM DŽEDAJA, ALI TO NIJE REALNOST!" Istoričar žestoko uzvratio Albancima nakon POKUŠAJA KRAĐE CRKVE U PRIZRENU

Pod naslovom "Crkva Svetog Premte u Prizrenu, univerzalna kulturna baština Kosova", u kulturnom dodatku prištinskog lista "Koha ditore", autora Agon Reja, doktoranta na Univerzitetu u Zagrebu, na najradosniji hrišćanski praznik Božić još jednom falsifikuje istoriju predstavlјajući crkvu Bogorodice Ljeviške kao hram podignut u čast "boginje Premte", tačnije svete Petke, nazivajući Srbe okupatorima koji su došli u Prizren sa "osvajačima Nemanjićima".

U reakciji iz manastira Visoki Dečani navode da ne postoje konkretni i pisani dokazi o takvim tvrdnjama i da se u vreme hrišćanskih praznika podstiče etnička i verska mržnja.

Istoričar Stefan Radojković gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisao ovaj sramni čin.

- Ono što Albanci sa KiM-a imaju problema, to je da pokažu postojanje albanskog naroda između 4. i 11. veka nove ere. Jer je to posljednji trenutak kad se spominju, Iliri ili ilirska plemena. Nakon toga, do 11. veka nove ere, nema spomena nikakvog, niti Ilira, niti nekog naziva pa Arbanas i Albanija u bilo kojoj iteraciji, da kažemo, na bilo kom jeziku. I onda oni imaju problema da prosto svoje tvrdnje podupru nekim materijalnim dokazima. I zato ovi napadi, između ostalog, na eparhiju Raško-Prizrensku i na Bogorodicu-Ljevišku, jer su oni zapravo materijalni ostaci jedne kulture i jednog prisustva srpskog naroda i srednjovekovne srpske države na tim prostorima za koje oni tvrde da nikad nije imala Srbe. Pa sad, pošto nikad nije imala Srbe, postavlja se pitanje otkud ovi materijalni ostaci koji su jasno hrišćanski naglašeni i, između ostalog, u srednjovekovnom smislu. Takođe i prisustvo srpske države i srpskog naroda u tom trenutku koji je tu živeo. I onda oni imaju ovakve probleme da to što pišu i te narative koje izbacuju poput ovih tvrdnje, da nekako uklope sa materijalnim ostacima koji su već dobro istraženi. Bar što se tiče istraživanja srednjeg veka od naših istoričara i međunarodnih istoričara prosto nema uopšte nikakve sumnje, kulturološki i verski, kad su nastale i gde su nastale ove verske zgrade, u ovom slučaju crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu - rekao je istoričar i dodao:

06:29 MOGU JA DA KAŽEM HRAM DŽEDAJA, ALI TO NIJE REALNOST! Istoričar žestoko uzvratio albancima nakon POKUŠAJA KRAĐE CRKVE U PRIZRENU

- Reći Dardanska etnička crkva, vi već vidite da tu postoje neslaganja između nalaza medievista, istoričara umetnosti i arheologa, koji su se bavili ovim, i onoga kako se danas to tumači. Dakle, ja mogu ovu crkvu da nazovem kako god hoćete. To može da bude i hram džedaja, ali to ne znači da je ovo što sam ja rekao zapravo utemeljeno u realnosti. Materijalni ostaci albanske kulture na Kosovu i Metohiji najdalje seže do 19. veka. To je njihov najveći problem. Dakle, oni ne mogu da pokažu dalje od 19. veka neke materijalne ostatke svoje kulture, a opet imaju tvrdnje da su oni tu autohtonost i da su svi ostali došljaci i tako dalje.

