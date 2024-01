NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Tokom večeri očekuju se MRAZ I POLEDICA, vozačima se savetuje oprez u ovim delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se tokom večeri očekuje umeren i jak mraz i pojava poledice. U većini mesta biće vedro, osim u Vojvodini, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji gde će magla smanjivati vidljivost, kao i na području Beograda, gde će u tokom večeri i u toku noći ponegde biti smanjena vidljivost i na manje od 400 m.

Do kraja nedelje mraz i poledica

Kako su meteorolozi najavili, do kraja sedmice u jutarnjim satima će se zadržati umeren, ponegde i jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od -10 do -4 °S, lokalno i nižom.

Sutra (11.01.) hladno, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u nižim predelima zadržati i tokom celog dana. U ostalim krajevima sunčano. Najniža temperatura od -12 do -6 °S, najviša u većini mesta od -4 do 0 °S, na severu Vojvodine, jugu i istoku Srbije malo toplije, do 4 °S. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde uz provejavanje slabog snega.

foto: Profimedia

U petak i subotu (12-13.01.) umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. U subotu krajem dana postepeno razvedravanje.

Od nedelje porast temperature

U nedelju (14.01.) pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.

Sledeće sedmice povremena naoblačenja s kišom, ponegde i sa snegom. Jutarnje temperature biće u porastu, a izraženije otopljenje očekuje se sredinom naredne sedmice.

Podsetimo, Srbija se jutros probudila okovana ledom, u dva grada u našoj zemlji izmereno je -13, ali je, ako je suditi po objavi na mrežama, na Bežaniji jutros ipak bilo još hladnije - sibirskih -15.

Kurir.rs/Blic