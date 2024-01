MAJKE PRAVE STARLETE OD TRINAESTOGODIŠNJAKINJA: Odvode ih u salone da rade puder-obrve, veštačke trepavice i trajnu šminku usana!

Pojedine majke u Srbiji prave male starlete i svoje maloletne ćerke od 13 godina odvode u salone lepote sa željom da se njihovim mezimicama urade puder-obrve, trajna šminka usana i nadogradnja trepavica, što sagovornice Kurira osuđuju i ocenjuju kao - seksualizaciju dece!

Nedavno je vlasnica jednog uspešnog salona lepote na svom Tiktok nalogu podelila jedno neprijatno iskustvo koje je doživela.

- Došla nam je žena u salon koja je želela da zakaže termin za svoju ćerku koja uskoro puni 13 godina i koja želi da ima puder-obrve, trajnu šminku na usnama i nadogradnju trepavica. Gospođa je insistirala, a ja sam pokušala da joj objasnim da mi to ne radimo devojčicama. Za to vreme me je njena ćerka gledala čudno, da ne kažem ljutito. Morala sam da im kažem da nama politika salona to ne dozvoljava, a one su izašle besne - podelila je ona sa svojim pratiocima i dodala da je ubrzo zbog toga dobila i negativne recenzije.

foto: shutterstock

Pokušaj podvođenja

Nažalost, ovaj salon jedan je od retkih koji odbija da ove usluge radi devojčicama, a prof. dr Zorica Mršević, istraživač fenomenologije nasilja sa Fakulteta za evropsko-političke studije, to što rade pojedine majke ocenjuje kao seksualizaciju dece.

foto: shutterstock

- To ne podnosim! Ne podnosim ni kad vidim da im onako malima oblače kupaće kostime iz jednog dela, nakače im to jer kao košta, pa je lepo... To je već neko seksualizovanje dece i za tim nema potrebe. Ovaj slučaj je zaista strašan, to je pokušaj podvođenja sopstvene ćerke, da izgleda kao mala prostitutka da bi je neki baja izveo, platio joj piće, pa možda i u krevet odveo. Ne znam koje su zadnje namere, ali sigurno nisu da se samo potroši novac - naglašava Mrševićeva.

Zorica Mršević foto: Kurir Televizija

Ona dodaje da to što pojedine majke žele da rade sa svojim ćerkama nije prilagođeno uzrastu te dece.

- To je put ka podvođenju maloletnica, to je vrlo nemoralno i kriminalno. Sve što je seksualizacija dece jeste jedan pogrešan put i protivi se zdravom razumu i moralu. U svakom slučaju nije normalno i uobičajeno - ističe Mrševićeva.

Jelena Manojlović foto: Kurir

Rizik od poremećaja

Psihoterapeut Jelena Manojlović naglašava da je to pogrešan sistem vrednosti.

- Fokusiramo se na spoljašnji izgled, a ne na ono što je unutra. Vi detetu od 13 godina usađujete da ono mora da bude lepo sa puder-obrvama i velikim usnama i grudima. Indirektno nabijamo komplekse deci da ništa sem lepe dece nije vredno. Tu je veliki rizik od psihičkih poremećaja, a ponajviše od poremećaja u ishrani i bulimije - smatra Manojlovićeva i naglašava da svi saloni treba da se ugledaju na ovaj salon koji odbija da takve usluge radi na deci, kao i da je sigurna da je ova majka našla salon koji je prihvatio da njenoj ćerki uradi to što je tražila.

Kompleksi Guraju decu u depresiju Jelena Manojlović navodi da su deca u tom uzrastu vrlo kompetativna, kao i da se time i drugoj deci stvaraju kompleksi. - Šta se dešava sa decom koja to ne mogu da priušte i tom dečjem svetu u kojem se svi takmiče, te stvari mogu da ih gurnu u depresiju. Umesto da roditelji uče decu da je svako dete lepo takvo kakvo jeste, neki im govore da sa 13 godina mora da pumpa usta ili crta obrve! Šta će to dete da radi sa 18 godina? Deca se ugledaju na roditelje, živimo u instant vremenima i ne razmišlja se uopšte o budućnosti! - rekla je ona.

foto: Kurir

foto: Promo

foto: Promo

