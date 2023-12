DEVOJKE ZALUDEO TIKTOK TREND - USNE LEPE LEPKOM KAKO BI DELOVALE NAPUMPANO! Stručnjaci zgroženi: To može biti veoma OPASNO! (FOTO)

Devojke u Srbiji rizikuju zdravlje zbog Tiktok trenda i usne lepe lepkom kako bi im izgledale veće, što prema rečima stručnjaka - može biti veoma opasno!

Mlađe generacije devojaka često isprobavaju nove sulude i opasne izazove s Tiktoka, a sve u nadi da će izgledati lepše i atraktivnije. Nakon lažnih pegica napravljenih sredstvom za kosu, mazanja sumnjivog ulja na grudi, na red su došli lepak i usne!

Naime, ovaj trend, ako ga možemo tako nazvati, zaludeo je mnoge u svetu, a stigao je i kod nas. Kako se može videti na snimcima nekih tiktokerki, one lepak nanesu na nausnicu ispod nosa, pa gornju usnu zavrnu i zalepe za to mesto. Isto ponove i s donjom usnom prema bradi, te im usta deluju napumpano kao silikonska.

foto: Printscreen TikTok

Prim. dr Aleksandar Adamović, dermatovenerolog i direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, istakao je da to što devojke rade sigurno može da im naškodi.

- Ne mogu da verujem da neko može to da radi, nisam za ovo čuo! Žene će svašta uraditi da budu lepše, ali da uzmu i lepe lepak, da to mažu, zaista ne mogu da verujem. Može da se javi alergijsko zapaljenje kože, izazvano nekom supstancom u tom lepku. Može da dođe do oštećenja kože, opet sve zavisi od čega sa sastoji lepak koji koriste - objašnjava dr Adamović.

Prim. dr Aleksandar Adamović foto: Dragana Udovičić

Činjenice/ Posledice alergijsko zapaljenje kože oštećenje kože hiperpigmentacija oguljotine opekotine

foto: Printscreen TikTok

Kaže i da lepak može da im nagrize kožu.

- Apelujem na njih da to ne čine, jer je to ludost i može biti veoma opasno! Ne mogu da verujem da se neko dosetio i te gluposti.

Sve krenulo iz Brazila Lepkom lepe uši, ali i cirkone Osim usana, devojke su čak lepile lepkom i uši kako ne bi delovale klempavo. Ovaj trend posebno su pratile tinejdžerke, a pored toga lepile su lepkom i cirkone na teme glave. Trend s lepljenjem ušiju pokrenula je jedna Brazilka, koja je to učinila da bi izgleda, kako je rekla, savršeno na dan venčanja.

foto: Privatna Arhiva

Dr Dubravka Đerić, specijalista dermatovenerologije, ističe da lepak sigurno može ostaviti posledice na koži.

- Može doći do oštećenja, alergijskih reakcija, hiperpigmentacije. Lepak može da skine površinski sloj kože, čak može da dođe i do površinskih oguljotina, koje kasnije mogu da rezultiraju trajnijom hiperpigmentacijom. To je protivprirodno i ne preporučuje se. Bolje da stave 1 ml hijaluronskog filera nego to da rade - napominje dr Đerić.

Radmila Vulić Bojović foto: Printscreen/TV Prva

Psiholog Radmila Vulić Bojović kaže da je ljudska mašta nepresušna i u pozitivnom i u negativnom smislu:

- Ovo je svakako negativan trend koji može izazvati i niz zdravstvenih posledica. Trebalo bi da nas podstakne i da razmislimo o pritisku koji se nameće kako treba da izgledaju žene i devojke i da ta slika treba da se menja. Svakako da ne treba lepiti lepak kako bi usta izgledala veće, to je opasno i glupo. Kratkovido, na duge staze ne može ništa dobro doneti.

Kurir.rs/ Mina Branković

