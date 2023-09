BIZARNI TREND ZALUDEO DEVOJKE: Mažu menstrualnu krv na lice jer je to "najbolja tajna lepote", a mogu da zarade infekciju!

Pojedine devojke i tinejdžerke u Srbiji zaludeo je bizarni trend! One mažu menstrualnu krv na svoje lice u želji da im ono bude glatko i blistavo, a nisu ni svesne da mogu da zarade infekciju!

Društvene mreže preplavljene su bizarnim i suludim izazovima, koje, nažalost, mladi često isprobavaju. Tako se sve više upuštaju u isprobavanje svakakvih gluposti, pa i u pomenuto mazanje menstrualne krvi po licu, što je mnoge zgrozilo.

Devojke su ovaj odvratni trend videle i prisvojile od stranih tiktokerki. Kako se može videti na nekim snimcima, one svoju menstrualnu krv nakupe u menstrualnu čašicu i potom mažu rukom ili četkicom za rumenilo na kožu lica.

foto: Shutterstock

Tiktokerke iz inostranstva govore da je menstrualna krv "najbolja tajna lepote i da se na taj način povezuju sa svojom ženstvenošću", kao i da pomažu koži lica da izgleda bolje. Ovo prezentuju kao nešto što se mora isprobati, govoreći da je to super stvar od koje će koža blistati.

Međutim, stručnjaci za Kurir upozoravaju da ovo nikako ne treba raditi, te da tako rizikuju da dobiju infekciju.

foto: Profimedia

Dermatovenerolog prim. dr Gorana Isailović napominje da to nije zdravo.

- To je otpadni materijal koji se meša sa urinom. One su to očito pomešale sa PRP tretmanom, ali to nema veze sa tim. Prilikom ovog tretmana uzima se uzorak iz krvnog suda, prerađuje se i potom ubrizgava, a ne ovo iz gaća. Ovo nema veze sa tim. Time što rade ne mogu da postignu takav efekat, a mogu da naprave i infekciju na koži lica ili tela, sve zavisi gde mažu. Pitala bih te devojke da li bi jele to. Ako je njihov odgovor ne, onda to znači da ne treba da mažu ni na lice - napominje dr Isailović za Kurir.

foto: Printscreen

Dr Aleksandar Adamović To je van svake pameti Direktor Zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu dr Aleksandar Adamović kaže za Kurir da je mazanje menstrualne krvi po licu gola glupost. - Prvi put čujem za to, to je van svake pameti! Ko je to njima rekao da će nešto tako da im pomogne? To je glupost koja je nekoj budali pala na pamet, danas kretena ima kakvih hoćete. Nisam čuo da to rade, ali je van pameti ukoliko to čine - rekao je dr Adamović.

Da je to ludost, smatra i specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić.

- To je otpad, tu ima i bakterija, postoji neki rizik jer je sve to u kontaktu i sa debelim crevom, blizu je i bešika i to je sve kontaminirano. Tako nešto stavljati na lice nije uputno. Dok one to rade - s njima već nešto i nije u redu. Uzeti svoju menstrualnu krv i mazati po licu, to je strašno! Možda im to neće naškoditi, ali nije normalno. Takva navika mora da se odbaci - istakla je dr Šehić za Kurir.

Kurir.rs/ Mina Branković