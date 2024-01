LEDENI VIKEND U SRBIJI Evo gde je jutros najhladnije, izmereno -13: Spremite se za kišu i sneg! Upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas biti umereno oblačno i malo toplije vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru, a na istoku Srbije i pre podne, biće umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno vreme, uz slab mraz. U planinskim predelima istočne Srbije tokom jutra provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na južni i jugozapadni pravac.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, a najviša dnevna od minus jedan do pet.

U Beogradu tokom jutra umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno vreme, uz slab jutarnji mraz. Tokom dana malo do umereno oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, pre podne zapadni, posle podne u skretanju na južni i jugozapadni pravac. Jutarnja temperatura od minus pet do minus tri, a najviša dnevna oko tri stepena.

Najladnije na Kopaoniku

foto: Printscreen/RHMZ

Prema merenjima RHMZ, jutros u šest sati najhladnije bilo je na Kopaoniku, gde je izmereno 13 stepeni ispod nule. I u ostalim delovima Srbije temperatura je u minusu. Na Zlatiboru minus osam, u Zaječaru i Sjenici minus sedam stepeni. U Novom Sadu, Beogradu i Nišu bilo je dva stepena ispod nule.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog snega/leda. U Sremu, Šumadiji, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM upaljeno je upozorenje i zbog niskih temperatura.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U nedelju suvo sa dužim sunčanim periodima uz jutarnji mraz i toplije vreme tokom dana u odnosu na subotu za 2 do 5 stepeni. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -3°C, a maksimalna od 2°C do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -4°C do 1°C.

U ponedeljak (15. januar) još malo toplije uz postepeno naoblačenje koje će popodne usloviti slabu kišu, najpre na severu i jugozapadu Srbije, a na planinama sneg. U noći ka utorku padaće slaba kiša i susnežica.

U utorak malo hladnije. Na severu Vojvodine razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa kišom, susnežicom i snegom koji odlaze ka jugoistoku Srbije uz prestanak padavina od severa ka jugu. U sredu ujutru mraz, a tokom dana toplije nego u utorak. U četvrtak još toplije uz naoblačenje i moguću kišu.