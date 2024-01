PREMIJERKA SA PREDSTAVNICMA POLJOPRIVREDNIKA U VLADI SRBIJE: Glavna tema zemljišta za koje se dosad nisu dobijale subvencije

Predsednica Vlade Republike Srbija Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicma poljoprivrednika u Vladi Srbije. Na sastanku je bilo reči o načinu prijavljivanja parcela na platformi eAgrar, pogotovo prijavljivanje onih zemljišta za koje se nikada do sada nisu dobijale subvencije, s obzirom na to da se ova tema pokrenula na prethodnom sastanku premijerke i poljoprivrednika krajem prethodne godine. Tokom sastanka, sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja pređeni su detaljno svi koraci procesa – od prijave za subvenciju, pa sve do same isplate. Dogovoreno je da Ministarstvo poljoprivrede uradi predlog izjave o obrađivanju zemljišta, koji će sačekati formiranje nove Vlade i biti spreman za dalje procedure, tačnije izmene i dopune zakona koje su neophodne. Takođe, vlasnici parcela na kojima poljoprivrednici obrađuju zemljište, biće u obavezi da potpišu ugovor sa poljoprivrednicima, kako bi se mogućnosti zloupotreba svele na minimum. Brnabić je istakla da su i poljoprivrednici i država na zajedničkom zadatku, a to je da u najvećoj mogućoj meri pojednostave sistem prijave za subvencije sa jedne strane, uz strogu kontrolu korišćenja tih subvencija sa druge strane. Ona je rekla da je svaki predlog koji dolazi od poljoprivrednika izuzetno koristan, te da su ovakvi konstruktivni sastanci jednako značajni za Vladu koliko za same poljoprivrednike. Dogovoreno je da će se sastanci u ovom formatu nastaviti i u narednom periodu. Sastanku je prisustvovala i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

