U NAŠOJ BLIZINI OTKRIVEN SUPERVULKAN?! Geolog: Ako eksplodira, u Srbiji će nastati PRAH I PEPEO! Evo koje su šanse za erupciju

Poslednjih par godina čitva planeta Zemlja ima malo češće vulkanske erupcije, kao i zemljotrese. Na Islandu si trenitno u toku erupcije i evakuacija stanovništva. Da li je i u kojoj meri Srbija izložena vulkanskoj opasnosti govorio je za Kurir TV Predrag Mijatović ispred Geološkog zavoda Srbije.

- Srbija je u tom smislu, da kažem, vulkanskom kao sredina gde bi možda moglo doći do neke vulkanske aktivnosti izražene, dosta stabilna i mirna. Poslednja vulkanska aktivnost bila je pre nekoliko miliona godina. Mi ovde na teritoriji Srbije imamo ostatke te vulkanske aktivnosti. To su na primer planine koje se nalaze južno od Beograda, kao što su planina Rudnik, Oplenac, Borač, onda dole okolina Medveđe, Radan planina i na istoku Srbije, okolina Bora i dole ka jugu, ka Bugarskoj.

Navedena područja u Srbiji su međutim, prema njegovim rečima davno ugašene.

- Ta aktivnost je završena pre dosta miliona godina i sad su ovi naši tereni u tom smislu dosta sigurni i stabilni.

Osvrnuo se i na nama najbliže vulkane u Italiji:

- Srbija konkretno ne bi trebalo da ima nikakve specijalne posledice ako dođe do erupcije tih vulkana. Pogledajte, poslednja katastrofa koja se desila u današnjoj Italiji, to je nekadašnje Rimsko carstvo, bila je negde 79. godine pre Nove ere kad su bukvalno zbrisana dva grada. Posle toga više nije zabeležena tako jaka i intenzivna vulkanska aktivnost.

Osim Etne podsetio je i na Vezuv, ali i na manje poznat vulkan Stromboli:

- Dobro, na teritoriji Italije, osim Etne, postoji još jedan aktivni vulkan, on je Vezuv, a smatra se da su isto, mada neaktivna vulkanska ostrva Stromboli. U tom delu Italije, postoje indicije da postoji i supervulkan, koji je registrovan preko, da kažem, određenih postvulkanskih manifestacija, kao što su gasovi i, da kažem, jednostavno slaba neka podrhtavanja tla. A taj vulkan je jedino registrovan intenzivnim geofizičkim istraživanjima koje oni tamo u Italiji sprovode već godinama.

03:59 U NAŠOJ BLIZINI OTKRIVEN SUPERVULKAN?! Geolog: Ako ekspolodira u Srbiji će nastati PRAH I PEPEO! Evo koje su šanse za erupciju

Objasnio je kakve bi posledice erupcija vulkana u Italiji mogla da ima po Srbiju:

- U suštini i da dođe u Italiji do erupcije vulkana jedina neka, da kažem posledica po Srbiju može da bude to što, prilikom tih erupcija, oslobađa se relativno velika količina vulkanskog pepela i praha, koja putem gornjih strujenja u atmosferi može doći do Srbije i da se ovde obori u vidu nekih padavina. Međutim, taj materijal koji se na taj način obara bilo gde, na nekom prostoru zemljine kugle, to je vrlo, da kažem, dobar materijal, bogat je mineralima i jedinjenjima koji mogu da unaprede kvalitet zemljišta na koje padne.

