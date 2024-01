VOJNO ZDRAVSTVO DOBILO 15 NOVIH SANITETA, VREDNIH 120 MILIONA DINARA: Na VMA predstavljena 4 nova modela, a ovo im je namena FOTO

Na Vojnomedicinskoj akademiji je predstavljeno 15 novih saniteta Uprave za vojno zdravstvo, a vrednost ovih modernih vozila je 120 miliona dinara, rekao je potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević.

Predstavljena su četiri modela sanitetskih motornih vozila, među kojima su ona namenjena za prevoz pacijenata na dijalizu, zatim sanitetska motorna vozila za prevoz osoba sa invaliditetom, sanitetska motorna vozila opšte namene, kao i saniteti s medicinskom opremom. Kako je rečeno na predstavljanju, nova sanitetska vozila sadrže svu neophodnu savremenu medicinsku opremu i namenjena su vojnozdravstvenim ustanovama sa ciljem pružanja bolje zdravstvene zaštite vojnim osiguranicima.

Ministar Vučević je rekao da je posle mnogo godina kupljen veći broj vozila.

- Vozila su kupljena od jednog proizvođača kako bi se smanjili troškovi održavanja i opreme. Struka je preporučila model vozila, a Uprava za vojno zdravstvo je rasporedila vozila u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, čime smo regionalno pokrili celu državu. Pored ovih 15 vozila, grupacija Odbrambena industrija Srbije donirala je još dva sanitetska vozila, koja će na zahtev Vojske Srbije biti raspoređena u Drugu brigadu kopnene vojske, kako bi se obezbedio prevoz pacijenata iz tog dela zemlje ka ostalim zdravstvenim ustanovama. Ambulante u Kraljevu i Novom Pazaru će imati mogućnost da prevoze pacijente gde god bude potrebno - kazao je Vučević.

Ministar je naglasio i da će nova vozila ne samo olakšati rad svih ljudi u vojnom zdravstvu nego će, pre svega, pružati bolje usluge pacijentima i osiguranicima koje očekuju.

Stav ministra odbrane

Obavezno služenje vojnog roka

Ministar Miloš Vučević je i ovom prilikom naglasio da je za vraćanje obaveznog vojnog roka.

- Mi smo zvanično, prvi put posle 2011. godine, pokrenuli inicijativu da se ukine suspenzija obaveznog služenja vojnog roka. Tada je to bilo u formi nečijeg mišljenja, stava, razmišljanja, ali inicijativa nikad zvanično nije pokrenuta. Krajnja ili konačna odluka je na narodnim poslanicima u Skupštini. Svakako da bi vojni rok bio u kraćem trajanju nego što je to bilo ranije, odnosno do četiri meseca.

foto: Ministarstvo Odbrane

- Verujem da ćemo ovako nastaviti i ubuduće - kazao je Vučević i pomenuo veliki projekat rekonstrukcije energetske efikasnosti Vojnomedicinske akademije, što se realizuje zajedno s Ministarstvom rudarstva: