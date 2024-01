RHMZ IZDAO UPOZORENJE ZBOG OPASNE PADAVINE! U jednom delu Srbije na snazi narandžasti meteo alarm: Spremite se za NAGLO ZAHLAĐENJE

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, u većem delu slab do umeren mraz, a više oblačnosti uz slabe mešovite padavine - sneg i kišu sa poledicom - očekuju se ponegde u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, sa tendencijom premeštanja u toku prepodneva dalje ka istoku i severoistoku zemlje, javio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana će biti umereno oblačno, toplije i vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vatar, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

foto: Printscreen/RHMZ

Кiša se ponovo očekuje posle podne i uveče najpre u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima. Najniža temperatura će se kretati od minus pet do jedan a najviša od osam do 13 stepeni, dok će u Negotinskoj Кrajini biti hladnije, do tri stepena.

U Beogradu će biti umereno oblačno, veći deo dana bez padavina, toplije i vetrovito. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar (košava). Najniža temperatura će se kretati od minus dva do jedan stepen Celzijusa, a najviša oko 11 stepeni. Кiša se povremeno očekuje uveče i u toku noći.

"Intenzivnija ledena kiša očekuje se u noći između srede i četvrtka, kao i u četvrtak ujutro na širem području istočne Srbije (u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, kao i u planinskim predelima u ovoj regiji)", upozorio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

U petak i subotu zahlađenje sa snegom

"Danas i sutra vetrovito i osetno toplije uz promenlјivu oblačnost. Maksimalna temperatura u većini mesta danas od 8 do 13 °S, a sutra od 13 do 20 °S, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno vreme sa pojavom ledene kiše, koja će biti najintenzivnija u noći između srede i četvrtka, kao i u četvrtak ujutro. Na planinama intenzivno toplјenje snega. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima. U petak naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, gde se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

U subotu na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima oblačno sa snegom uz slablјenje vetra. U nedelјu pretežno sunčano, ali hladno. Vetar u skretanju na južni. Česte promene vremena uz temperaturne oscilacije očekuju se i početkom naredne sedmice", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U istočnoj Srbiji danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog snega i leda, a to znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Žuti meteo alarm upaljen je u svim ostalim delovima Srbije zbog snega i leda, a u Banatu zbog jakog vetra. Meteo alarm nije na snazi jedino na području Srema i Beograda.

