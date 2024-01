SMRT DEVOJČICE OD GRIPA ZABRINULA I RODITELJE U SRBIJI! Dr Milićević upozorava kada je virus fatalan: Vodite dete kod lekara!

Četvorogodišnja devojčica preminula je od gripa u regionu Prahova u Rumuniji, objavili su lokalni mediji, a ova informacija je zabrinula i brojne roditelje u Srbiji, koji u prethodnom periodu masovno muku muče sa mališanima obolelim od ovog virusa. Iako su fatalni ishodi od gripa vrlo retki, stručnjaci upozoravaju da su mogući, a naročito su ugrožene bebe i hronični bolesnici, te je vrlo važno biti oprezan i javiti se lekaru na vreme.

foto: Porfimedia

Majka iz Prahova je dete, kako prenose mediji, dovela na infektivnu kliniku sa temperaturom 41 i konvulzijama. Devojčica je, prema navodima majke, već danima imala temperaturu, a lekari su odlučili da je zbog teškog stanja hitno transportuju na dečju kliniku. Odmah po prijemu devojčici je stalo srce, a uprkos naporima lekara, ubrzo je proglašena mrtvom.

Bronhije pune sekreta

Lekari su rekli da su bronhije devojčice bile toliko pune sekreta da se ugušila, te da je majka reagovala prekasno. Dete, prema prvim informacijama, nije imalo drugih komorbiditeta, a lekari u domu zdravlja su ispitivali da li malena boluje od autizma. Nije poznato da li ju je majka odvela kod lekara kada je dobila temperaturu.

Reagujte na vreme Preporučuje se mirovanje i vitamin C Dr Saša Milićević ističe da je jako važno, posebno kada su deca u pitanju, javiti se lekaru na vreme. foto: Shutterstock - Kada se javi temperatura i bolovi u rukama i nogama, treba se javiti lekaru. Lekove nikako ne treba uzimati na svoju ruku, posebno što antibiotici ne deluju na virus, već imaju svrhu samo ako se uz grip javi i neka sekundarna bakterijska infekcija. Pacijentima se savetuje mirovanje, izolacija, unos što više tečnosti i što više vitamina, a posebnoi vitamina C koji sprečava da klica prelazi iz jedne ćelije u drugu.

Grip je respiratorna infekcija i prevashodno zahvata organe za disanje, kaže za Kurir pedijatar dr Saša Milićević. Međutim, kada virus probije barijeru našeg disajnog sistema i uđe u organizam, napada i druge organe, pa čak i srce.

foto: screenshot Pink tv

- Jedan od osnovnih znakova zapaljenja je pojačana sekrecija iz nosa. Ako je ta sekrecija tako gusta i viskozna, i ako osoba nema snage i veštine da to izbaci, može nastati veliki problem. Organizam pomoću sekreta pokušava da izbaci klice koje se nalaze u našem disajnom sistemu, a ako u tome ne uspe, može doći do gušenja. Ponekad se dešava da virus zahvati i srčani mišić, pa da dođe do miokarditisa, što, nažalost, u nekim slučajevima može dovesti do smrtnog ishoda - kaže dr Milićević i ističe da su fatalni ishodi u vezi sa gripom vrlo retki, ali se dešavaju, kao i druge komplikacije koje nisu toliko retke.

Komplikacije

- Kad virus jednom uđe u krv, zahvata čitav organizam zbog čega se često javljaju bolovi u rukama, nogama, zglobovima. Ukoliko zahvati centralni nervni sistem mogu da se pojave konvulzije, mentalna konfuzija... Zahvata i organe za varenje, pa dolazi do dijareje i povraćanje - objašnjava on i dodaje da su najugroženije bebe i pacijenti koji koriste terapiju koja smanjuje imunološki odgovor, kao i pacijenti sa hroničnim i malignim oboljenjima, a poseban je rizik za one kod kojih još nisu prepoznata srčana ili neka druga obolenja.

U Beogradu raste broj obolelih Vakcinacija za osobe sa rizikom foto: Tamara Trajković U Beogradu u protekle dve nedelje od akutnih respiratornih infekcija obolela je 13.871 osoba, podaci su Gradskog zavoda za javno zdravlje - 565 osobe obolele su od velikog kašlja, a 531 od oboljenja sličnih gripu, što je, kad je grip u pitanju, povećanje za 10,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. - Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija. Preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za dve do tri nedelje od dobijanja vakcine - navodi se na sajtu GZZJZ Beograd.

U Srbiji je, prema poslednjim podacima IZJZS "Batut", u periodu od 1. do 7. januara, prijavljeno 8.506 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Najviše stope obolevanja se, kako navodi "Batut", beleže u uzrasnim grupama od 0 do 4 i 5 do 14 godina. Do sada su potvrđeni tipovi virusa gripa: A(H1)pdm09, A(H3) i B i to na teritoriji Južnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Južnobanatskog, Pomoravskog, Braničevskog, Borskog, Zlatiborskog, Nišavskog, Sremskog i Šumadijskog okruga, na teritoriji Grada Beograda, kao i na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.