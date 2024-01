68-godišnji Marinko Rudakov iz Glušaca kod Bogatića preminuo je 10. januara nakon više uzaludnih poziva Hitnoj pomoći, tvrdi njegova kćerka Radica Rudakov.

Ona je znog toga u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu podnela krivičnu prijavu protiv Doma zdravlja u Bogatiću i zaposlenih koji tog dana, kako kaže, nisu pružili pomoć njenom ocu.

- Mi smo naučili od malena da je prva asocijacija kada nekome nije dobro hitna pomoć. Hitna pomoć se zove na ulici, u kući, sa svih adresa. Služba radi 24 sata i za njih nema praznika odmora. Ovde je napravljen propust. Postoji procedura. Kad pozovete javi se kol centar i pitaju vas o čemu se radi. Nekad se desi da oni ne dođu da obiđu pacijante jer smatraju da on može da ode u dom zdravlja. To je njihova procena. Sličan slučaj se desio u Leskovcu kada je doktorka odgovorila, ma idite u neku stvar...što je nedopustivo. Propust je načelnika koji je stavio to lice na tu poziciju.

Popović je objasnio da hitna medicinska pomoć kod nas nije pravno regulisana.

- Ta oblast medicinske hitne pomoći kod nas još uvek nije pravno regulisana. Ne postoji zakon konkretno za tu oblast, već se primenjuju odbredbe iz drugih zakona npr. o zaštiti pacijanata. Postoji jedan nacrt takvog zakona, ali još uvek nije dobio snagu zakona. Sam termnin hitan pomoć terminološki već govori da ona gubi smisao ukoliko do intervencije ne dođe što je pre moguće - rekao je Popović.

Stojanović je konstatovao da odgovorne treba kazniti, ali da bi procedura mogla da potraje.

02:20 RADNIKE HITNE POMOĆI IZ BOGATIĆA TREBA KAZNITI! Dr Stojanović: O njima će odlučivati etički odbor, ali postoji PRAVNI PROBLEM

- Hipokrat nas obavezuje i svi polažu tu zakletvu. Ja odgovorno tvrdim da se 99.9 odsto drži toga, ali imate tih 0.1 odsto koji se ne drži i zato se dešavaju ovakve situacije. To su stvarni veoma bolne. Na zapadu bi se plaćala milionske odštete. Treba kazniti odgovorne i izvući pouke iz ovoga što se desilo. Doktorka u Leskovcu je već suspendovana. Bogatić je mali dom zdravlja i sve se zna. O tim radnicima će odlučivati etički odbor, ali procedura je dosta spora. Sudski spor se neće završiti pre pet do sedam godina.

