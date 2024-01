KOMANDIR VATROGASNE ČETE UPOZORAVA: Požari su porastu, a glavni uzroci su ljudska nepažnja i nemar! POŠTUJETE OVE MERE

Tokom aktuelne grejne sezone zabeležen je veći broj požara u domaćinstvima širom Srbije. Najčešći uzrok požara su neispravne električne instalacije i uređaji, kao i neočišćeni dimnjaci.

Da li je i u Sremskoj Mitrovici ovakva situacija izveštavala je Novinarka kurira Aleksandra Dražić koje je razgovarala sa Vladimir Drmanović, komandirom vatrogasne čete odeljenja za vanredne situacije Sremska Mittovica.

- Od početka grejne sezone do danas vatrogasne jedinice u našem bataljonu su intervenisale 55 puta na građevinskim objektima. Od početka pa sve do grejne sezone, došlo je do povećanja požara na građevinskim objektima. Razlog tome su neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja, peći na čvrsto gorivo, odlaganje, ostavljanje uključene grejalice bez nadzora, ostavljanje odeće i drugih zapaljivih predmeta u blizini peći i grejalica, preopterećenje elektroinstalacija i neispravnih električnih uređaja - rekao je Drmanović i dodao:

- Sve ove izazove možemo svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar. Apelujemo na sve naše građane da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama, komšijama, da provere ispravnost svojih dimnjaka i peći, čvrsto gorivo, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, da ne prekrivaju elektroinstalaciju, da udalje zapaljive materijale od grejnih tela.

Naveo je još neke mere prevencije požara:

- Takođe apelujemo na naše građane da obrate pažnju i na sledeće mere bezbednosti tokom grejne sezone: Ne odlagati pepeo u plastične kontejnere i u blizini zapaljivih materijala. Ne ostavljati malu decu bez nadzora u prostoriji sa šporetom ili pećima koje imaju ložište na čvrsto gorivo ili sa električnom grejalicom. Ne ostavljajte uključene električne uređaje bez nadzora. Isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće. U slučaju da primetite požar u građevinskom objektu apelujemo na građane da odmah, bez oklevanja o tome, obaveste Vatru i Odeljenje na broj 193.

