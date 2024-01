"I DA JE OSTALA ŽIVA BILA BI KO BILJKA" Marica koja optužuje ginekologa za smrt njene bebe, ČEKA OVAJ PAPIR I ZAHTEVA PRAVDU!

Marica Mihajlović, porodilja iz Šida koja tvrdi da je ginekolog iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici kriv za smrt njenog novorođenčeta, kaže da je još niko zvanično nije kontaktirao, ni iz bolnici, ni eventualno policije.

- Osim novinara koji su nam puno pomogli da se naša nesreća čuje i vidi, kako se nikome ne bi ponovilo, niko drugi nas nije kontktorao. Suprug Danijel i ja čekamo obdukcioni nalaz naše Elene, za koji se nadamo da će u narednih nekoliko dana da stigne iz Novog Sada. Taj papir će pokazati da sam nosila zdravo dete, a da je ono umrlo jer nisu hteli da me porađaju carskim rezom. Nakon mučenja beba se zaglavila u kanalu, reanimirana je čim su je izvadili, ali i umrla nakon nekoliko sati. Čim stigne nalaz obdukcije podnosimo krivičnu prijavu - kaže za Kurir Marica.

Marica sa suprugom i starijom ćerkicom foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Marica se porodila 12. januara, a o svom mučnom porođaju pričalaje je za Kurir.

POKRENUT NADZOR Zdravstveni inspektori u bolnici U Ministartvu zdravlja potvrđeno je Kuriru da je u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica još juče upućena zdravstvena inspekcija. Menadžment bolnice je istovremeno, kako smo juče objavili, pokrenuo i unutrašnji nadzor povodom slučaja Marice Mihajlović.

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom događaja koji ste nam preneli, obaveštena je zdravstvena inspekcija, i po obavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj, bićete obavešteni - naveli su za Kurir iz bolnice.

- Preklinjem ga da me porodi na carski, da mi spasi dete, a on me udara, i stiska za vilicu, preti da će me udariti, imaću "dve lobanje", da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnov. I dalje molim za pomoć. Kad je video da beba ne može da se rodi nikako zaustavlja mi porođaj i kreće da mi daje anesteziju i da me cepa vaginalno da bi beba mogla da izađe. Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi rebro, gubim svest, beba ze zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uzme vazduh, ali ne može da izdahne jer su joj pluća začepljena. Dolazi do stvaranja mehurića na plućima. Uspevaju u 23:05 da izvade bebu, nije disala, srce joj stalo Uspeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su javili u šest da je beba preminula, a i da je ostala živa bila bi biljka, imala bi oštećenja na mozgu - kazala je, između ostalog Marica.