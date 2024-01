VIRUSOLOG MATIRAO ANTIVAKSERE! Po pravilu su rusofili, a kad im postavim jedno pitanje o Putinu SVI MUCAJU! Progovorio o BOLESTI X

Bolest X ne postoji – barem ne još, ali Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi sledeća pandemija mogla da bude mnogo teža od one izazvane korona virusom.

Ovim povodom u jutarnji program Kurir televizije uključio se dr Milanko Šekler Mikrobiolog veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu i virusolog.

Smatra da je priča o novom virusu, bolesti X prenaglašena.

- Pa ja mislim da je totalno pogrešan kontekst uspostavljen i da kada je to ušlo u medije, ušlo je na pogrešan način. Ovde niko ne priča o nekoj bolesti, ovde niko nije najavio da će se pojaviti. Bože, kakve su to bolesti koje se najavljuju? Znači to uopšte, nije bio cilj ovoga - konstatovao je Šekler i dodao:

- Objasniću vam to na primeru. Vi se pripremate za moguće bolesti koje mogu da uđu u Srbiju i da se pojave kod životinja. I onda u zavisnosti od verovatnoće koje su to bolesti, posmatramo u okruženju koje bolesti postoje, posmatramo koje bolesti se u zadnje vreme najčešće šire, koliko su daleko od nas, i ako imamo neku bolest koja je bila u Izraelu, pa se pojavila u Turskoj, pa se pojavila na istočnom delu Bugarske, mi onda možemo da pretpostavimo da ta bolest može da stigne i do Srbije. Onda se mi sastanemo i pravimo takozvani scenario.

Istakao je da nije tačno da je Svetska zadravstvena organizacija najavila bilo kakvu boles

- Neko je tamo napravio scenario i rekao šta ako se pojavi sad neka korona ili neki drugi virus koji je 20 puta smrtonosniji od korone kod ljudi, šta će ko da radi, ali sada na nivou zdravstvenih službi svih zemalja sveta. Znači šta bi bio zadatak, šta bi trebalo da se preduzima, šta ako se desi tu, kako da pomogne zdravstvena služba te zemlje ako se tu pojavi, da je zaustavimo u toj zemlji, da ne izađe iz te zemlje i da ne zarazi nikoga. A onda kada se novinari, mediji, dočepaju toga, od tih običnih potencijalnih scenarija gde se razmišlja šta da se uredi, onda ispadne svetska zdravstvena najavila da se pojavi bolest. Nije najavila, ali može se desiti nekada, a najverovatije neće nikada.

Izrazio je oštrar stav prema antivakserima i tzv. teoretičarima zavere:

Jeste i taj antivakserski lobi se ponovo aktivirao jer su rekli kako će se sada raspravljati i o tome da se nametne obavezno vakcinisanje, ograničavanje slobode govora. Dakle, ponovo sve ono što su bile aktuelne teme dok je bila priča o korona virusu, sada evo sa ovim pokretanjem ove teme se ponovo aktualizuje. A ko će njima da spreči slobodu govora? Oni pričaju gluposti, decenijama i niko ih ne sprečava. Oni sada evo imaju slobodu govora i moći će da pričaju te gluposti i ako se pojavi neka bolest, to je njihova stvar. Oni su svi vrlo pametni, inteligentni, obrazovani, školovani i znaju o čemu pričaju. Mi svi ostali koji se bavimo time nemamo pojma.

Kaže da onima koji su skloni teorijama zavere, a koji su ujedno uglavnom desničari i antivekseri često postavlja jedno pitanje na koje često ostaju bez odgovora:

- Po pravilu preko 90% od tih desničara i teoretičara zavera, pričamo o ovima u Srbiji, i su po pravilu rusofili ili prosto orijentisani prema Rusiji. Moje omiljeno pitanje za njih je uvek: ako je to sve bila zavera koja dolazi sa zapada, zašto je Rusija učestvovala u tome? Zašto je proizvodila vakcine, zašto je vakcinisala prva u svetu celu vojsku kompletnu do kraja jula 2021. Šojgu se pohvalio da je 98% sastava vojnog Rusije već vakcinisano, znači 2021. do jula meseca.

- Onda kad ih to pitam, oni obično počinju da mucaju. Ne vredi, to im ne uklapa nikako u priču. Kako sad on, takav patriota, protivnik svega sa Zapada kakav je Rusija i predsednik Putin na čelu te Ruske federacije, kao sad njega da oblati i kažu da i on učestvuje u zaveri? Onda kažu: ma to je on lagao, to je izmišljeno. To je šah-mat kojim može da se prevaziđe ta situacija.

