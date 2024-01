"KRISTINA IMALA POROĐAJ, OTIŠLA KUĆI PRAZNIH RUKU" Ispovest još jedne mame koja tvrdi da je imala strašno iskustvo s doktorom

Strašne ispovesti porodilja Marice Mihajlović i Jelene Ivaković o akušerskom nasilju, usled čega su preminule njihove bebe, potresle su celu Srbiju.

U bolnicu Sremskoj Mitrovici, gde se nasilje, kako tvrde i dešavalo, poslata je inspekcija Ministarstva zdravlja.

Lekar koji je osumnjičen za krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi uhapšen je danas, i određen mu je pritvor od 48 sati.

Sada se na društvenim mrežama pojavila ispovest još jedne porodilje Kristine, koja takođe tvrdi da je doživela nasilje od istog doktora.

Mi vam prenosimo u celosti:

"Želim brz oporavak i da što pre dođete kući tati."

Ovako svaki put čestitam rođenje deteta mojim priateljicama i prijateljima, i to ne bez razloga. Posle susreta sa mordorom od porodilišta i "nežnom" rukom dr M. M. koji me je ušivao nakon porođaja sa S, uz reči "Kristina očigledno ne zna šta znači porođaj i da porođaj boli, Kristina očigledno ne zna šta znači biti majka" (jelte, on je rodio pa zna), dernjavom da prestanem da tresem noge jer on ne može tako da radi, trebalo mi je vremena da se saberem.

Kristina je nažalost imala već jedan porođaj, ali je otišla kući praznih ruku. A i da nisam, takav tretman ne zaslužuje niko. Sledeći moj kontakt s njim prošao je krvničkim pregledom ultrazvučnom sondom pred termin, dva dana posle sam trpela bol u stomaku. Znajući s kim imam posla i situaciju u kojoj sam (moram na porođaj, nema nazad), laserski sam fokusirana da iz porodilišta izađem u jednom komadu sa zdravim detetom u naručju, po svaku cenu, taman to značilo i sa nula dostojanstva.

Nadam se da E. život neće biti samo još jedan broj u mračnoj statistici naših porodilišta, i da epilog neće biti "pojeo vuk magarca, vrana vrani oči ne vadi, nula podeljeno sa nula je nula, erva nije ni bilo".

Jedan detalj - on mi je bio nazovi veza, preko rodbinsko-kumovskih odnosa. Šta bi bilo da nije znao ko sam, kako bih onda prošla, o tome ne smem ni da razmišljam - napisala je Kristina na društvenoj mreži.

