ADVOKAT OTKRIO KOLIKA KAZNA PRETI DOKTORU NASILNIKU IZ SREMSKE MITROVICE! Ginekolog za Kurir: Ovo su izuzeci u našoj struci

Sve nas je potresla vest o smrti novorođenčeta u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Samo nekoliko sati posle rođenja beba je umrla. Svoje stravično iskustvo teškog porođaja i emocija posle tragedije podelila je Marija Mihajlović za Kurir televiziju.

To je alarmiralo javnost i pokrenulo je lavinu komentara saosećanja i pitanja - kako razotkriti i dokazati akušersko nasilje?

foto: Shutterstock

Kao znak podrške organizacija "Ženska solidarnost" održala je protest u Beogradu pod nazivom "Porodilište, a ne klanica", reagovalo je Ministarstvo zdravlja tražeći hitan inspekcijski nadzor, sprovodi se obdukcija, a ginekolog koji je 12. januara izvšio porođaj je pre nekoliko sati uhapšen.

Gosti Usijanja koji su diskutovali o ovoj nemiloj situaciji jesu Jelena Riznić, Ženska solidarnost, potom Vanja Milošević, ginekolog i Aleksandar Radivojević, advokat.

Riznić je pričala o skupu, te da li smatra da će poruka biti dalekosežna i da će doći do onih do kojih treba:

foto: Printskrin / You Tube, Shutterstock

- Nekako se svi tome nadamo, znam da smo umorni ovde od protesta, zahtevanja pravde na taj način, stalno moramo da zahtevamo nešto što bi trebalo da nam bude garantovano, s obzirom na to da smo građani i građanke ove zemlje. Doduše, mnogo je važno da govorimo o tome jer kada ne govorimo to se dešava. Nekako, možemo samo da se nadamo, da će to sve čuti ljudi koji mogu nešto da promene. Protest jeste bio podstaknut ovim slučajem, koji je prosto neverovatan, a divim se gospođi Marici, uopšte ne znam odakle crpi energiju da govori o svemu ovome.

Potom se Riznić osvrnula na traume povodom akušerskog nasilja:

- Ono što smo čuli od drugih žena koje su doživele akušersko nasilje jeste da te traume ostaju jako dugo i veliko je pitanje da li uopšte mogu da se izleče. Marica crpi energiju ne samo zbog sebe, nego zbog celokupne ideje da tome mora da se stane na put. Njeno dete se neće vratiti, ali solidarnost je da se to ne dogodi na dalje.

Milošević je pričao iz ugla lekara, te je prokomentarisao ovaj slučaj koji se dogodio u Sremskoj Mitrovici.

- Pričaću u svoje ime, izneću svoje mišljenje, ovakvi slučaju uznemire javnost, a mislim da kao struka moramo biti odmereni sada, jer treba otvoreno i javno pričati o ovim stvarima. Iskreno, ne volim i ne želim da pričam o kategoriji nekih klanica i nasilja, jer bi to podrazumevalo da su sve bolnice i lekari mesari ili kako ih nazivaju. U našoj profesiji, kao i u svakoj, postoje izuzeci, odnosno crni mantili, a ne beli. Mi ne branimo profesiju time što nećemo da pričamo o ovim stvarima. Zasigurno je da ovakvi slučajevi bitno uznemire žene koje su trudne i koje će se poriditi. Radi istine, mislim da moramo biti odmereni u izjavama, jer dok pričamo, na desetine žena u Srbiji se porađa, i tako će svakog dana - rekao je, pa nastavio:

foto: Profimedia

- Kada iznosimo ružne stvari, uvek moramo sagledati i drugu stranu, da sačekamo zvaničan izveštaj, kako bismo makar bili konkretni. Niti jedna od naših priča neće vratiti bebu u život ili izbaciti traumu mami iz glave. Ovo je najteže što može trudnici da se desi.

Radivojević je pričao o pravnoj proceduri vezanoj za ovakve slučajeve:

- Odgovornost je individualna u svakoj profesiiji. Uvek mogu da se naprave propusti, a da li je to dovelo do krivičnog dela, u ovom slučaju postoji osnovana sumnja za takvo nešto. On je uhapše, verovatno je doneta naredba o sprovođenju istragu zbog određenog krivičnog dela. To bi moralo da bude krivično delo iz člana 251, dakle nesavesno pružanje lekarske pomoći. Tu su zaprećene prilično visoke kazne, naravno zavisno od posledica i načina na koji je do toga došlo. Što se pravnog dela tiče, imate više oblika odgovornosti u ovoj medicinskoj oblasti. Ovo je najdrastičnija priča koja se tiče krivično-pravne odgovornosti i krivični zakonik predviđa vrlo stroge kazne da bi se osudio onaj ko je delo izvršio. Zaprećene su kazne od tri godine, ako ima teških telesnih povreda onda osam godina, a u ovom konkretnom slučaju može biti zaprećena kazna i od 12 godina.

