SRBIJU ČEKAJU DVA POLARNA JUTRA: Temperatura pada na -15 stepeni, oprez očekuje se mraz i POLEDICA!

Pred nama je vedra, ali i veoma hladna noć, uz umeren do jak mraz. U prilog veoma hladnoj noći ići će noć bez oblaka, piše meteorolog Đorđe Đurić u vremenskoj prognozi.

Jutarnja temperatura u nedelju ujutro biće u većem delu Srbije od -10 do -5°C, a najhladnije biće u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima. Lokalno se očekuje i hladnije, na višim planinama i do -15°C.

Ujutro se očekuje i poledica u svim predelima. Tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje prohladno za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 0 do 6°C, u Beogradu do 3°C.

foto: Shutterstock

Veoma hladno biće i u noći između nedelje i ponedeljka, pa se u ponedeljak ujutro uz vedro jutro očekuje umeren do jak mraz. Jutarnja temperatura biće od -10°C na jugu do -4°C na severu Srbije i u Beogradu, a lokalno na jugu Srbije biće i ispod -12°C, naročito u kotlinama i na višim planinama, stoji u prognozi.

Tokom dana biće znatno toplije. Maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C, u Beogradu do 8°C. Kako se navodi, u naredna dva dana tokom dana očekuje se otapanje i smanjenje snežnog pokrivača, jer će tokom dana temperature biti u plusu. S obzirom na to da će tokom večeri, noći i jutra biti jačeg mraza, očekuje se poledica.

Iako se u naredna dva dana noći i ujutro u većem delu Srbije očekuju niske temperature, tokom dana biće ugodnije vreme, a u prilog tome ići će i sunčano vreme, tako da će biti idealno za boravak na otvorenom, kako u nizijama, tako i na planinama.

Iako će ujutro i noći biti vrlo hladno, maksimalne temperature tokom dana biće oko normalnih vrednosti, zaključuje Đurić.

Kurir.rs/Telegraf