SINA SU MU UBILI, ĆERKA SE BORILA SA ZAVISNOŠĆU OD HEROINA, A ON JE PUCAO U SEBI U GRUDI: Teška životna priča legendarnog pevača!

Pevač Mišo Kovač u svojoj dugoj karijeri ostavio je neizbrisiv trag u svetu muzike. Kako se slavni pevac suočava sa zdravstvenim problemima, poslednjih godina se retko pojavljuje u javnosti.

I dok je stvarao neke od najvećih hitova na našim prostorima, Mišo Kovač je u svom privatnom životu proživljavao teške momente i brojna bolna iskustva.

Ono što je posebno ostavilo traga, jeste smrt njegovog sina Edija sa kojom nikada nije mogao da se pomiri.

- Za mene nema zabranjenih tema, pa to nije ni zdravlje, ni smrt. Smrt je za svakoga. I za Olivera, i za Arsena, i za Rajka, i za mene. Žao mi je što su ti ljudi otišli. Naravno, kao ocu, najžalosnije mi je što je otišao moj sin Edi. Fizički mi Edi fali do bola, međutim on je uvek sa mnom, svaki dan, svaki sat, u mojoj duši - rekao je on jednom prilikom za Jutarnji.hr.

- Za razliku od papira koje smo mi dobili, a u kojima je stajalo da je naš sin umro od prostrela glave, takvog da bi na kraju mogao da živi, prava je verzija bila drugačija. U tim je dokumentima pisalo da je Edi umro od sepse izazvane velikom količinom bakterija u organizmu - ispričala je jednom prilikom bivša supruga muzičara i Edijeva majka Anita Baturina.

Ubrzo nakon tragedije koja ih je zadesila, Anita i Mišo su se razveli. Posle razvoda, Mišo je sa proročicom Silvijom Konte Kalvi Marković otišao iz zemlje, a njegova ćerka Ivana je to veoma teško podnela. Nakon pogibije starijeg brata, razvoda roditelja i očeve depresije, Ivana je počela da konzumira heroin.

- Četiri godina sam bio polumrtav, ležao nakljukan sedativima ili sam bio na groblju - pričao je pevač i dodao:

- Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primećivao njenu zavisnost.

foto: Printscreen/Instagram

Za pevača je sve ovo bilo previše, te je 1999. godine pucao sebi u grudi, ali su mu lekari spasili život. O ovom teškom momentu Mišo Kovač je govorio javno.

- Pokušaj samoubistva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina - priznao je pevač.

Mišo je tri puta bio na ivici života i smrti, a tada se osvrnuo i na tragediju svog kolege Rajka Dujmića koji je poginuo u saobraćajnoj nesreci.

- Uvek je kraj mene. Ja znam da ne možeš biti gospodar vlastitom životu, da je deo svakog života i smrt. Zadnje je došla Rajku, poginuo je u autu, a bio je miran, drag, veliki muzičar. Ali, to je tako. Smrt ne može niko da spreči. Ja sam je dosad tri puta izbegao, a najbliže sam joj bio kad sam imao infarkt. Spasili su me u zadnji čas, a kada sam otvorio oči u bolnici, iznad mene i mog kreveta je stajao momak koji me poljubio u čelo i rekao mi: "Mišo, ja u životu imam samo Isusa i vas". Onda je otišao, a ja sam posle saznao da je momak isusovac - nastavio je Mišo.

Kako je istakao, uz njega su sada supruga Lidija, ćerka Ivana i unuka Elena.

- Meni je moja Lidija sve. Tu je uz mene, baš onako kako kažu, i u dobru i u zlu. Jasno, tu je i moja Ivana, sjajna pevačica koja svoj put krči sama i nikad se u životu nije pozivala na svog oca, kao i moja unuka Elena.

Iako je njegova teška životna priča bila inspiracija za neke od najemotivnijih pesama koje je Mišo Kovač doneo na svojstven način, slavni muzičar više ne planira da radi na novim projektima.

- Ne! Sve što treba snimiti ja sam odavno snimio. Sve što valja davno je otpevano. Imaš sad tu ploču na kojoj je sto trideset i jedna pesma, jer ih više nije moglo stati, mada se mogla napraviti još jedna takva ploča, koja bi bila jednako omiljena u narodu. Ali, ja sam, kad sam birao, mislio isključivo na svoju publiku. Ne na sebe. Kažem ti, ja nisam tu važan. Važni su ljudi koji to vole, koji to slušaju - zaključio je svojevremeno Kovač za pomenuti medij.

Kurir/Nova