ZEMLJU JE POGODILA MAGNETNA OLUJA! Meteorolog Todorović za Kurir TV otkrio kakav će uticaj da ima: OVO MOŽETE DA OČEKUJETE

Prema najavi instituta Ruske akademije nauka, našu planetu je od 10 časova prekrila magnetna oluja slabijeg intenziteta.

Magnetna oluja se stvara zbog sunčevih baklji, a to su elektromagnetne eksplozije koje se dešavaju u sunčevoj atmosferi i to ima neke uticaje na planetu, na našu planetu.

A kakav uticaj ima, otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

- Na suncu postoje eksplozije, nematerijalne energije, to je ovo elektromagnetno zračenje koje dolazi na Zemlju. Ako je ono jako, ono uzrokuje poremećaj zemljinog magnetnog polja i događaju se takozvane geomagnetne oluje. S druge strane postoji i izbačaj naelektrizovanih čestica pri erupcijama tog materijala koje dolaze kod nas sa sunčevim vetrom posle nekoliko dana, Znači postoje dva oblika te energije. Kada se dogodi geomagnetna oluja ona utiče, kao što je noćas bilo i kao što je danas, na prenos električne energije, na vodove, poremeti napon trafo stanice, zatim utiče na prenos u vidu smetnji na radio i televizijske signale. Utiče i na zdravlje kod osetljivih ljudi, javlja se glavobolja ili aritmija srca, neki drugi poremećaji i reumatičari reaguju na to. Tako da i sve druge životinjske i biljne vrste osećaju taj poremećaj manje-više. S druge strane postoje onaj uticaj na elektrisanje čestica sunčevog vetra koji utiče opet na vremenske prilike i na neke druge procese na Zemlji, poput zemljotresa, vuklanskih erupcija, ali to se tek proučava. Što se tiče vremenskih prilika utvrđeno je da neposredno utiču stvaranje visokih slojevima oblaka, pojave polarne svetlosti i drugih nekih meteoroloških fenomena - rekao je meteorolog.

foto: Kurir televizija

Todorović je potom otkrio kada se očekuje da ova magnetna oluja prestane.

- To relativno kratko traje, od nekoliko sati do pola dana, to je u više impulsa te energije, nije ona sve vreme jaka. Postoji skala određivanja jačine geomagnetne oluje, ova će biti u kategoriji umerenih vrednosti. Znači neki oni takozvani KP planetarni indeks kojim se određuje jačina te geomagnetne oluje, on će biti sa vrednošću šest. Do četiri na toj skali je redovno stanje, pa od pet na dalje je neka umerena, a postoje sedam i osam na toj skali što spada u neke jake geomagnetne oluje, a ova sutra će biti umerenog intenziteta - naveo je meteorolog.

foto: Kurir TV

Osvrnuo se i na uticaj ove magnetne oluje na vremenske prilike.

- Sama magnetna oluja, elektromagnetni deo ne toliko direktno, ona može da pospeši prenos na elektrisanih čestica u tom smislu, ali na vremenske prilike pre svega utiče na onaj materijalni deo aktivnosti Sunca. Znači na elektrisane čestice koje u vidu sunčevog vetra dolaze na Zemlju i učestvuju u tim meteorološkim procesima. Zemljina atmosfere sadrži mnogo elektrisanih čestica u atmosferi, znači postoji električno polje, a po zakonima elektromagnetizma sa postojanjem električnog polja postoji i magnetno polje. Dakle to su dva paralelna događaja, tako u tom smislu i ovaj nematerijalni deo energije, kao geomagnetna oluja na neki način remeti električno polje Zemlje - rekao je meteorolog.

