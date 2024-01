ĐAK IZ SUBOTICE SUSPENDOVAN NA 5 DANA POSLE STRAŠNIH PRETNJI: Roditelji se okupili ispred škole, pa ovako poručili

SUBOTICA - Đak jedne osnovne škole iz Subotice pretio je vršnjacima, nastavnici i razrednom starešini, kako tvrdi veći broj učenika i njihovih roditelja, pa je suspendovan iz škole na 5 dana, a po nalogu VJT Subotica podneta je i krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti.

Roditelji đaka te subotičke škole međutim, i dalje su zabrinuti za sigurnost svoje dece, i traže da ih razredni starešina obavesti da li će nakon suspenzije dečak ponovo pohađati tu školu i razred sa njihovom decom, koja su u strahu .

To su roditelji poručili sa jučerašnjeg skupa ispred škole, koji su organizovali jer nisu sigurni da li će suspenzija izazvati još veći revolt kod dečaka, koji je trenutno udaljen iz škole. Zatražili su od direktorke škole da se pridruži skupu, kako bi preneli svoje zahteve upravi škole, ali ona nije došla na skup, pošto je juče upućeno iz škole saopštenje za javnost, kojim se navodi da je škola preduzela sve mere iz svoje nadležnosti, prikupila informacije oko navodnih pretnji, po pravilniku i odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

- Svoja saznanja smo prijavili svim nadležnim organima, Školskoj upravi u Somboru, policiji, CSZR, Dečjem dispanzeru i svi preduzimaju mere iz svoje nadležnosti, a škola čini sve da obezbedi bezbednost za sve. Nemamo prava iznositi podatke bilo kog učenika ili zaposlenog, jer bi time kršili ljudska prava i prava zaštite ličnosti, navela je u saopštenju direktorka škole Kristina Antal Dinčić.

Većina roditelja međutim tvrdi da je dečak pretio i nastavnicima i vršnjacima i traže da se ubuduće nastavnicima omoguće veća prava, da mogu da reaguju ukoliko neko dete pravi problem na času ili u školi, a plaše se revolta suspendovanog dečaka, posle polaska u školu.

- Zameramo školi što nam ništa konkretno nije rečeno, ne znamo kako će decu zaštititi. Kažu, ništa se nije desilo, a sve nadležne službe su delovale, što nam nije logično. Lane se desio slučaj u drugoj školi gde je zbog vršnjačkog nasilja detetu stradala slezina. Od drugog polugodišta, škola nema školskog policajca. Očekujemo da nam se direktor škole obrati, da znamo šta se desilo. Ako treba pomoć tom detetu, ako mi roditelji možemo da mu pomognemo, da reši probleme, tu smo, i to dete nam je važno, kaže za Kurir jedan od roditelja.

Ne žele da iznose svoja imena, ali nekoliko roditelja kaže da su i sami zbunjeni, jer „ništa se navodno nije desilo u školi, a sve nadležne službe su obaveštene. Važnije je sačuvati decu, to će podići ugled škole. Pet dana nemamo nikakvu informaciju od škole. Danas nisam pustio dete u školu, jer ne osećam da je moje dete bezbedno. Niko nam se od četvrtka zvanično nije obratio. Svi kod kuće strepimo hoće li dete biti bezbedno u školi, to je veliki stres, kažu roditelji ispred škole.

Majka jednog učenika tvrdi da njeno dete trpi nasilje od petog razreda,od strane dečaka koji je sada suspendovan. „Desilo se u učionici nasilje, isti dečak napao je učenicu, moje dete reklo „molim te ostavi je na miru“.Tada je nasrnuo na njega, moj sin se odbranio oborio dečaka na pod, želeći da pomogne devojčici. Deca su čula njegovu pretnju “sačekaćemo te ispred škole ja i moji stariji drugar, izbošćemo te nožem”. Prijavili smo slučaj i policiji, razgovarali sa inspektorom za maloletničku delinkvenciju, rečeno nam je da se slučaj predaje Višem javnom tužilaštvu“ kaže majka tog đaka.

Rečeno joj je i da roditelji treba da zaštite dete, dok će iz Centra za socijalni rad biti pojačan nadzor. Roditelji pominju da je dobro što škola ima video nadzor, a jedna majka je od učenika saznala da je i njeno dete trpelo nasilje.

„Od petog razreda vozim svoje dete u školu i dolazim po njega. Sa detetom sam otišla do stručne službe, da prijavimo vršnjačko nasilje.Nakon toga su krenuli razgovori sa dečakom i njegovom majkom u školi, imali smo dva ili tri razgovora, da nađemo rešenje da se okane mog deteta, koje mu kaže “izvini što te nisam primećivao, ja ću se potruditi da ti se javljam svaki put kada te vidim”, samo da ga ostavi na miru, iz ogromnog straha i da bi nas umirio. Taj razgovor ima i stručna služba“.

Posle sedmog razreda deca su otvorila Instagram grupu osnovaca iz Subotice, da dogovaraju kada će igrati fudbal na školskim igralištima. „Ulazi taj dečak u grupu, slikom noža i dužeg sečiva, uz pretnje da će ih sve pobiti. To se dešava 26, 27. avgusta. Ja i ne znam da moje dete njega pokušava da urazumi, da ne preti nožem, a on je odgovorio “možemo se naći samo ja i ti”. Slikala sam sve poruke i poslala školi. U četvrtak su roditelji dobili viber poruke razredni starešina, za sastanak u školi. Od dece saznajemo, da je u ponedeljak dečak koji je pretio vršnjacima isključen sa nastave zato što je uznemiravao na času engleskog, navodno je nekog drugara udario po glavi pernicom. Deca iz razreda pričaju da je on pretio da će pobiti svu decu, razrednog starešinu i nastavnicu hemije. Ona je, kako smo čuli, navodno na času zaključala vrata učionice.“, navodi majka jednog đaka.

Drugi roditelj kaže, da su zahtevali da razredni starešina uputi poruku odmah kada suspendovani dečak bude vraćen u školu. „Mi roditelji smo rekli, da naših 18-oro dece neće doći u školu, ako se to dete vrati na nastavu. Njemu treba pomoć, neko treba detaljno da istraži slučaj sa kojim su upoznati i policija i stručna služba.

