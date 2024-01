TEMPERATURA RASTE, STIŽU TOPLIJI DANI! Danas kiša u ovom delu Srbije, UPALJEN I METEO ALARM: Najnovija prognoza do kraja meseca

U Srbiji će danas biti oblačno, kiša će padati popodne u Vojvodini, a od večeri i ponegde u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro na jugozapadu, jugu i istoku Srbije niska oblačnost, a u ostalim krajevima pretežno vedro uz slab mraz.

Duvaće slab do umeren vetar, tokom dana u skretanju na južni, a uveče i noću ponovo severozapadni, u Timočkoj Krajini u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus četiri do dva, a najviša od pet do 11 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada očekuje se od večeri. Najniža temperatura biće od minus dva do jednog stepena, a najviša oko 10 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog snega/leda, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutru ređa pojava slabog mraza. Tokom dana promenljiva oblačnost koja se premešta sa severozapada i može usloviti pojavu kratkotrajne kiše u zapadnim i centralnim predelima, a na planinama iznad 1000 mnv sneg. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 4°C, a maksimalna od 6°C u Užicu do 11°C u Negotinu. Uveče suvo.

U petak uveče novo naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu i sneg u planinama u noći ka suboti. U nižim predelima je moguća i susnežica, posebno u subotu ujutru na jugu. U ostalom delu dana suvo. U nedelju promenljivo oblačno sa moguće malo kratkotrajne kiše u južnim predelima. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 4°C do 9°C.

Od nedelje do kraja januara očekuje se slab jutarnji mraz, danju uglavnom suvo uz promenljivu oblačnost, a slabe padavine biće moguće tek lokalno u brdsko-planinskim predelima.

