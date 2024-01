SESTRE OD 15 i 16 GODINA OBJAVILE DA ŽELE DA ČUVAJU DECU, A SUGRAĐANI IH NAPALI: Devojčice, ako nemate OVO, kazna do milion i po!

Dok su mnogi tinejdžeri, kako se žale njihovi roditelji, zainteresovani samo za telefon i izlaske, sestre iz Beograda, od 15 i 16 godina, ponudile su roditeljima kojima treba pomoć oko dece, da ih povremeno čuvaju za nadoknadu. Međutim, umesto pohvala na njihov račun, ovaj oglas je doveo do burne rasprave članova grupe.

- Zdravo! Mi smo sestre uzrasta od 15 i 16 godina koje obožavaju provoditi vreme sa decom. Iz Beograda smo. Sa ljubavlju i odgovornošću, nudimo usluge povremenog čuvanja dece. Ako vam je potrebna pouzdana i ljubazna podrška za vaše dete, slobodno nas kontaktirajte! Radujemo se prilici da brinemo o vašem mališanu - piše u oglasu.

Međutim, u komentarima ispod oglasa, devojke su brzo obaveštene da im neophodna pisana saglasnost roditelja kako bi radile.

- Hvala Vam na sugestiji. Naši roditelji su upućeni u naše radne aktivnosti i podrška su nam u tome. Ako nekome bude bila značajna pisana saglasnost mi ćemo je brzo i lako dobiti od strane naših roditelja - odgovorile su devojke.

- To nije sugestija već zakonska obaveza. I da me ne shvatite pogrešno, ja podržavam rad i uvažavam vrednu decu, ali vam napominjem da je pisana saglasnost jako važna. U skladu sa odredbom člana 25. Zakona o radu radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca, ako takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom. Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života suprotno odredbama (član 25.) ovog zakona izlaže se riziku da za prekršaj bude kažnjen novčanom kaznom od 600.000 do 1.500.000 dinara - naveo je administrator grupe na društvenoj mreži na kojoj su devojke pisale.

Međutim, ostali članovi su podsetili da bi devojke prvo morale da budu prijavljene da rade, da bi im bila neophodna saglasnost.

- To je pod uslovom da je prijavljena kao radnik... - navela je jedna sugrađanka aludirajući na činjenicu da to skoro niko ne radi.

Druga je dodala da glavna opasnost preti od komšija koji bi to mogli da prijave.

- Samo ako ih neko od komšija ne prijavi da angažuju maloletno dete bez pisane saglasnosti roditelja.

S druge strane, bilo je i onih koji su izražavali i druge brige:

- Vi ste i same još deca, pozdrav.