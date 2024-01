"PROTOKOLI POSTOJE, ALI MORAMO DA SHVATIMO I DA JE MNOGO ŽENA SPAŠENO INDIVIDUALNIM PRISTUPOM!" Stručnjaci: Mora da postoji balans

Završena je obdukcija bebe čija je majka optužila doktora iz Sremske Mitrovice za akušersko nasilje. U izveštaju se navodi da je smrt devojčice nastupila zbog nasilnog porođaja.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i prof. dr Borislav Kamenov, imunolog, bili su gosti jutarnjeg programa gde su govorili o tragičnim iskustvima koje proživljavaju porodilje.

- Definitivno postoji problem i verovatno je individualan. U principu, u komunikaciji sa pacijentima verovatno postoje razlike od lekara do lekara. Neki lekari to rade ispravno, obaveštavaju pacijente, daju im saopštenja koja su relevantna. Opet, neki lekari smatraju da pacijenti ne razumeju to, pa sad oni donose odluku onako kako oni misle da je najbolje. U svakom slučaju, dobra komunikacija sa pacijentom je vrlo značajna u poznavanju svih detalja jer se radi o njegovom životu - rekao je imunolog i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ne može neko drugi da odlučuje o pacijentu, a da on pritom ništa ne zna. Ali ja pretpostavljam da su to izolovani slučajevi. U suštini, koliko ja poznajem svoje kolege, većina njih se trudi da bude vrlo korektna prema pacijentima, da daje adekvatne informacije, da se potrudi da najbolje odgovori kako to može. Ali nekada se dešavaju i neke stvari, evo kao priča ove žene koja je vrlo tužna, ali vidite tu sada nemamo do kraja sve informacije. Kovid, na primer, odnosno stanje pacijenta u vreme kovida, jeste opasno da se porodi, ali jeste opasno i da se operiše u takvom stanju, takvi pacijenti stradaju bez operacije. Tako da tu nekada neću da kažem da lekari su baš uvek upravu, ali postoje nekada dileme koje nije baš tako lako rešiti.

Imunolog se potom dotakao i protokola.

- Neću da kažem da ne postoje lekarske greške, sigurno da postoje i ne završavaju se sve lekarske greške tako kobno kao što su se ove završile. Mnoge se završavaju tako što se pacijenti u suštini leče onako kako se leči, a da li je baš to najbolje, to je sad veliko pitanje. Imamo tu jednu stvar koja je pomalo i sistemski regulisana, a to je znači lečenje po protokolu. Znači, mi imamo protokole koje je neko napravio, neko izradio i mi kad prihvatimo protokol, mi smo onda zaštićeni da niko ne može da kaže da smo pogrešili. Ali ima i druga oblast nauke medicinske koja govori o individualnosti, o genetskoj podložnosti, gde se kaže da ne postoji bolest, nego postoji bolesnik. Ne može svima isti protokol da se primeni. I sad mi tu stupamo u jednu priču koja je malo kontroverzna. Sećate se za vreme kovida, Svetska zdravstvena organizacija davala instrukcije kako da se leče pacijenti, ali je menjala to jedno desetak puta, znači šta znači to deset puta kad promenite protokol. Znači da oni prethodni nisu valjali, znači neko je možda stradao zato što nisu valjali - naveo je imunolog i potom nastavio:

08:12 PROTOKOLI POSTOJE, ALI MORAMO DA SHVATIMO I DA JE MNOGO ŽENA SPAŠENO INDIVIDUALNIM PRISTUPOM! Stručnjaci: Mora da postoji balans

- Hoću da kažem, ja lično mislim da su to lekari individualno rešavali, oni bi pre došli do boljeg rešenja nego što je to jedan propisani protokol od pet stručnjaka, ma kako oni bili vodeći. Tako da mi nekad uklanjamo nešto što nas kvalifikuje da pogrešimo. Što se i ovoga tiče, apsolutno tu se niko ne može opravdati i mislim da tu postoji pravna regulativa, ne može da se abolira od greške i da izbegne odgovornost. Jer tu postoji i unutrašnji nadzor i spoljašnji nadzor i pravo i sud i veštaci i Institut za sudsku medicinu i tako dalje. Svako može da odgovara za ono što je uradio pogrešno, ali mislim da isto tako nije dobro da se stvara atmosfera da je to masovna pojava.

Janković se složila sa imunologom.

- U ovom slučaju to nepoverenje je prilično opasno, a građani nisu krivi što ne postoji to poverenje. Zbog toga što se upravo stvari stavljaju po tepihu, jer samo neka ovo prođe, neka se zataška da ne uđe u medije. Pa nije to rešenje problema. Ako smo ozbiljno društvo, ozbiljne institucije, onda ćete se i vi sami suočiti sa time. Reći ćete šta je bilo u toj bolnici, da ne bismo stvorili sada opšte nepoverenje. Izaći ćete vi prvi u javnost, jer su zbog toga građanke prosto prinuđene da na ovakav način rešavaju problem. I treba naravno se obratiti u medijima jer ste vi taj najbitni korektivni faktor u našem društvu da nas opominje - rekla je Janković i dodala:

foto: Kurir televizija

- Zašto mislim da je suština u ovome što je doktor rekao da mi već imamo protokole. Protokoli su podloženi promenama i moraju se pratiti pre svega i u skladu sa medicinsko-naučnim dostignućima i pravnim standardima dok je to jedno kompleksno pitanje. Ali mnogo toga upravo zavisi od znanja i iskustva lekara. Imamo i one lepe priče koje se prosto ne nalaze, nemaju dovoljno prostora u javnosti, a možda bi nam pomogle upravo da vidimo da nije slika crno-bela. Ima mnogo žena koje će da svedoče da je upravo toj pravovremenoj odluci i reakciji lekara spašen i njen život i život bebe jer je lekar u tom trenutku upravo procenio balans između toga šta je protokolom predviđeno i šta je ono što je individualnu pristup pacijenta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

37:42 JEZIVO SVEDOČENJE JELENE IVKOVIĆ KOJA TVRDI DA SU JOJ UBILI DETE: Proživela akušersko nasilje, dete umrlo usled oštećenja mozga