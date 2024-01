KAKO SE DOBIJA RAK GRLIĆA MATERICE! Zakić otkrila: Ne nastaje preko noći, potrebno je 5 do 10 godina da bi nastao

Rаk grlićа mаtеricе, mаlignа bоlеst, se mоžе sprеčiti. To je glavna poruka Evrоpsкe nеdеlje prеvеnciје rака grlićа mаtеricе, koja se obeležava do 28. januara. Rак grlićа mаtеricе је prеpоznаt као оzbiljаn zdrаvstvеni izаzоv u Srbiјi.

O ovoj temi govorila je dr. Biljana Zakić, specijalista ginekologije i akušerstva u Medigroup sistemu, u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Kada pričamo o glavnim uzrocima umiranja odnosno oboljevanja u ženskoj populaciji, a pričamo o malignim oboljenjima, svakako na prvom mestu se nalazi karcinom dojke. Odmah zatim ga pomno prati i karcinom grlića materice. S obzirom na to što je to i dalje mnogo učestalo. Od 2007. godine jedna nedelja u januaru je posvećena Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice, koja upravo ima za cilj da kod većeg broja žena svih životnih dobi, da ih podstakne, da više razmišljaju o važnosti brige o svom reproduktivnom zdravlju, kao i da ih i motiviše da barem jednom godišnje odvoje jedan dan kako bi obavile neke od preventivnih ginekoloških pregleda. Jer bi se na taj način i na vreme otkrile premaligne promene, sprečilo dalje širenje bolesti i njen fatalan ishod - rekla je Zakić.

Potom je otkrila kako se dobija ova bolest.

- Prvo da kažemo da je to zloćudni tumor koji je lokalizovan na donjem segmentu materice, odnosno njenom delu koji je okrenut prema vagini. I kada te ćelije grlića materice počnu da se menjaju, postanu atipične i da se nekontrolisano razmnožavaju, dovodi do karcinoma grlića materice. Odnosno, koji je to uzročnik koji dovodi do toga? Svakako jeste u najvećem broju slučajeva infekcija humanim papiloma virusom. Humani papiloma virus postoji u preko 200 tipova, ali nisu svi oni ti koji izazivaju karcinom grlića materice. Njih oko 40 izaziva malignitet i ono što je bitno da kažemo i da sada ova poruka dođe do te mlade populacije. Da nije nužno ako imate infekciju humanim papiloma virusom, da to znači da ćete dobiti karcinom grlića materice - rekla je Zakić i dodala:

- Uvek postoje i neki dodatni kofaktori koji mogu da potpomognu. Nije tačno i da samo infekcija može da dovede, nego dugotrajna, perzistentna, nelečena infekcija u saradnji sa nekim drugim kofaktorima. Kod žena koje su u povećanom riziku za nastanak karcinoma, svakako su to one žene koje su pušači, koje stupaju u seksualne odnose pre 16. godine, koje imaju veći broj partnera. Zatim neka imunodeficijentna stanja kao što je HIV, polno prenosive bolesti. Sve to dovodi i pomaže humanim papiloma virusom, odnosno infekciji, da dovede u stvari do prvo nekih manjih promena, pa ako se one ne leče dolazi do premalignih promena, pa ako se i one ne leče onda do karcinoma grlića materice. Ono što je isto bitno da kažemo je da to ništa ne može da se desi preko noći, da je potrebno od premalignih promena 5 do 10 godina da bi karcinom grlića nastao.

