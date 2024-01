OČEKUJU SE OLUJNI UDARI VETRA I OD 70 KM NA SAT! RHMZ najavio kišu: Na snazi meteo alarm! Ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

U Srbiji se danas očekuje oblačno vreme, sa mestimičnom kratkotrajnom kišom u nižim predelima, dok će na planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar koji će na severu Vojvodine i istoku Srbije biti olujni, zapadni i severozapadni, a najjači udari od 70 km/h očekuju se u Negotinskoj Krajini i na planinama istočne Srbije.

Očekuje se najniža temperatura od minus dva do pet stepeni Celzijusovih, a najviša od od osam do 13 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu se očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Pre podne je moguća kratkotrajna kiša, a posle podne se očekuju i sunčani intervali. Duvaće umeren do jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od dva do pet stepeni Celzijusovih, a najviša oko 11.

Upaljen meteo alarm

U Bačkoj, Banatu i istočnoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog jakog vetra, dok je u jugozapadnoj Srbiji upaljeno žuto upozorenje zbog snega/leda.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U petak sunčani periodi uz malu do umerenu oblačnost. Uveče naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu u noći ka suboti koja se premešta od severa ka jugu. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 3°C, a maksimalna od 6°C do 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U subotu ujutru na severu Srbije razvedravanje, a kiša i susnežica u nižim predelima centralne i južne Srbije, a na planinama sneg. Padavine prestaju sredinom dana.

U nedelju promenljivo oblačno sa moguće malo kratkotrajnog snega u južnim predelima. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 3°C do 7°C. U ponedeljak i utorak postepeno toplije.