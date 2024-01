POSLE OTOPLJENJA DOLAZI NOVI LEDENI TALAS! Detaljna prognoza za februar: Meteorolog od ovog datuma najavio ZAHLAĐENJE I SNEG

U Srbiji će prva polovina februara biti topla dok će od sredine meseca biti hladnije sa padavinama kada možemo očekivati i sneg u nižim predelima, kaže za Kurir meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Slobodan Sovilj.

- Od danas će jutarnji mrazevi oslabiti i možemo da očekujemo postepeni porast dnevnih temperatura. Do kraja januara temperature će biti od šest do 13 stepeni Celzijusovih. Početak februara biće topliji za stepen dva, ali uprkos porastu temperatura i dalje možemo da očekujemo prolazna naoblačenja sa padavinama koja će biti praćena severozapadnim vetrom i smenjivaće se sa sunčanim periodima - navodi Sovilj i dodaje:

foto: Kurir tv

- Prvo takvo naoblačenje nas očekuje nas u noći između srede i četvrtka, a drugo između petka i subote. Naoblačenja će biti praćena slabom kišom dok će malo hladnije biti na istoku i jugoistoku, dok će susnežice i kratkotrajnog snega biti u planinskim predelima.

Prema njegovim rečima na viokim planinama poput Kopaonika do kraja januara će tempretaure biti ispod nule uz kratkotrajne padavine u vidu snega.

foto: Beta/Dragan Karadarević

- Visina snega na planinama je od 25 do 30 centimetara, on se neće topiti uprkos porastu temperatura u nižim predelima. Prema sadašnjim prognozama sam početak februara biće topliji od proseka sa odstupanjima u temperaturama od tri do šest stepeni. Generalno druga polovina meseca, dakle od 15. do 29. februara biće hladnija sa čestim padavinama i tada možemo očekivati povremenu pojavu snega i u nižim predelima - kaže Sovilj.

Meteorolog navodi i da će temperature biti srednje februarske sa maksimalnim temperaturama od sedam do deset stepeni srednje dnevne od dva do pet stepeni.

- Te temperature su za jedan stepen iznad tridesetogodišnjeg klimatološkog proseka. Prognozira se količina padavina iznad višegodišnjeg i opseg količine padavina biče od 40 do 80 mm na mesečnom nivou.

Bonus video:

02:34 OVE ZIME OČEKUJTE MNOGO SNEGA! Meteorolog otkrio kakva vremenska prognoza nas čeka od novembra: PADAVINA ĆE BITI NA PRETEK