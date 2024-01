ČEKA NAS NOVI TEMPERATURNI ŠOK! Evo kakvo nas vreme očekuje do početka februara i kada se očekuje HLADNI TALAS! FOTO

Na svojoj Fejsbuk stranici Marko Čubrilo, meteorolog amater, objavio je vremensku prognozu do prve nedelje februara. On je najavio da do kraja januara nećemo imati jaku zimu, i da se tek od prve nedelje februara očekuje značajnije zahlađenje.

Jutros smo imali temperature do -12, a uskoro nam stiže period sa temperaturom od +13!

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Sreda

U sredu se tokom dana očekuje malo do umereno oblačno uz duže sunčane intervale i još malo toplije, dok se uveče nad severnim delovima regiona očekuje povećanje oblačnosti uz povremenu pojavu kiše. Jugozapadni vetar biće u pojačanju. U sredu dnevni maksimum biće od +4 do +10 stepeni Celzijusa.

Četvrtak

Tokom noći ka četvrtku hladan front će se premeštati dalje na jugoistok, tako da će u četvrtak povremenih padavina biti uglavnom nad središnjim i jugoistočnim delovima regiona. Biće vetrovito uz umeren, na severu i istoku regiona povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Sa jačanjem strujanja vazduha sa Atlantika sledi dalje otopljenje, tako da će maksimalna temperatura biti od +5 do +13 stepeni Celzijusa.

Petak

U petak se očekuje uglavnom sunčano i relativno toplo vreme.

Subota

Noć ka suboti donosi naoblačenje sa kišom na severu regiona i jak severozapadni vetar. Naoblačenje će se velikom brzinom u subotu ujutro premestiti i preko jugoistoka regiona i u subotu će preovlađivati promenljivo oblačno, uglavnom suvo, vetrovito i malo svežije, ali svakako relativno toplo vreme za kraj januara. Maksimalna temperatura kretaće se od +3 do +9 stepeni Celzijusa.

Nedelja

Noći ka nedelji biće suvo uz ređu pojavu magle i slabog mraza, a tokom dana pretežno sunčano bez bitne promene temperature u odnosu na subotu.

Sledeće sedmice toplo pa novo zahlađenje

Početkom sledeće nedelje pa sve do oko 02. februara, a najverovatnije i duže, biće relativno toplo i uglavnom suvo vreme uz promenljivu oblačnost i ređu pojavu slabe kiše.

Trend zahlađenja moguć je oko 6. februara, a negde se pokazuje i posle 10. februara od kada se, pa do kraja meseca simulira formiranje anticiklona u širem prostoru severne Evrope. Marko Čubrilo ističe da u ovom momentu nije moguće reći da li će se prognoza za februar realizovati.

- To je dugoročan trend tako da za sada samo ostaje praćenje kako će se sinoptika početkom februara ponašati i hoće li nas u februaru zahvatiti još jedno konkretnije zahlađenje ili ne. Do tada do kraja januara bez prave zime uz povremene padavine i temperature iznad proseka - napisao je Čubrilo na svojoj društvenoj mreži.

On napominje i da su svi izneti podaci rezultat njegove procene i tumačenja numeričkih modela.

