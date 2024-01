"OVE ČESTICE PRODIRU DO NAJSITNIJIH DELOVA PLUĆA, IDU DIREKTNO U KRV" Pulmolog o toksičnim česticama požara: Ekološka katastrofa!

Nakon požara u Kineskom tržnom centru na Novom Beogradu, koji je izazvao oblak crnog dima, logično je da su se ljudi u neposrednoj okolini zapitali oko čistine vazduha u tom delu grada.

Neretko će čovek proći sa maskom na licu, a detaljnije o emitovanju toksičnih čestica iz požara, pričala je sagovornica "Pulsa Srbije" Tanja Radosavljević, pulmolog.

01:50 OVE ČESTICE PRODIRU DO NAJSITNIJIH DELOVA PLUĆA, SAMO IH OVA MASKA SPREČAVA Pulmolog o toksičnim česticama iz požara: Katastrofa

- Ja bih prvo počela od zvaničnih izveštaja gradskog zavoda koji je zabeležio veliki porast opasnih gasova kao što su sumpor dioksid i azotni oksid, koji su inače sastavni deo aerozagađenja, ali ovaj put je taj porast u momentu požara i posle požara bio je izuzetno veliki. Takođe je bio izuzetno veliki porast PM2.5 i PM10 čestica koje jesu deo aerozagađenja, ali koje mogu biti vrlo opasne zbog toga što dolaze do najsitnijih delova pluća i idu direktno u krv. Međutim, ono što se ne meri i što je najverovatnije takođe bilo deo ekološke katastrofe koju ovaj požar izazvao, to je ono što nastaje gorenjem plastike, to su dioksini. Dioksini su sastavni deo bojnih otrova. Njihova koncentracija se ne prati i sigurno da je bila jako povećana - rekla je Radosavljević, pa nastavila:

- To su direktni bojni otrovi, direktni karcinogeni i nažalost mi ne možemo znati koliko ih trenutno ima, koliko ih je bilo na licu mesta. Zato je usledilo i to da ljudi treba da zatvore prozore, da ne izlaze bez preke potrebe napolje i da obavezno koriste N95 maske koje jedine mogu sprečiti prodiranje tih čestica. Znači to je jedna bukvalno biološka tempirana bomba. Na sreću, pa je Novi Beograd u ravnici pa se relativno brzo zbog vetra to razredilo, ali opet kažem ovakvi požari gde gori plastika, gde gore gume, ne samo požari nego svuda tamo gde se pali plastika i pale gume potencijalno oslobađaju veliku količinu materija koje mogu izazvati rak svih organa i zbog toga su to preteće tempirane ekološke bombe.

