KAKO U PRAKSI IZGLEDA OBDUKCIJA BEBE? Patolog za Kurir TV objasnio detaljnu proceduru, a potom otkrio i KOLIKO TRAJE

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa Maricom Mihajlović, čija je beba preminula usled akušerskog nasilja u Sremskoj Mitrovici. On je, kako kaže, lično hteo da se zahvali porodilji, jer je svojom hrabrošću i otvorenom pričom o tragediji pomogla da se skrene pažnja na problem akušerskog nasilja.

U Srbiji se poslednjih dana sve češće čuju svedočenja žena koje su bile žrtve nasilja tokom porođaja, a nakon što je upravo Marica Mihajlović na društvenoj mreži Fejsbuk objavila da je ginekolog akušer u bolnici u Sremskoj Mitrovici odgovoran za smrt njene bebe.

Podsetićemo i da je ginekolog akušer iz Sremske Mitrovice uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo-teško delo protiv zdravlja ljudi, kao i da mu je određen pritvor.

Koliko vremena je u ovakvim slučajevima potrebno da se završi obdukcioni nalaz, a koji još uvek nije završem kako je to potvrdila i ministarka zdravlja prof.dr Danica Grujičić.

Na to pitanje je odgovorio specijalista patolog, prim. dr Radoslav Radosavljević u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Ova obdukcija koja se radi u ovim slučajevima, to pripada grupi specijalnih obdukcija, to su fetalne i perinatalne obdukcije. One se rade u tim slučajevima kada dođe do ovakvih situacija. Ja sam uradio jedno 4 do 5 hiljada takvih obdukcija. Šta ona obuhvata? Ona obuhvata jedan kompleksan mehanizam. To je pregled same bebe koja je rođena, zatim obuhvata pregled placente ili posteljice, pregled pupčanika i plodovih ovojaka, ono gde je beba živela u maminoj sredini. Mnogo toga se tu posebno analizira. Najpre moraju da postoje podaci tokom porođaja i eventualno nekog lečenja majke u toku same te trudnoće. Da li je bilo nekih takvih situacija koje su zahtevale da se ta mama kontroliše, redovno prati ili specijalno? Da li je bilo nekih posebnih infekcija? Drugo, gleda se da li taj plod živorođen ili nije. Da li postoje određene povrede koje se mogu videti makroskopski golim okom prilikom posmatranja. Naravno, analizira se da li je plod prematuran ili nije, odnosno da li je terminski rođen ili nije - rekao je Radosavljević i dodao:

- Zatim, gleda se sve ono drugo što uz sve to ide. Da li je bilo nekih znakova koji ukazuju da je došlo do neke povrede s polja? Ono što se vidi recimo na glavi. Da li je bilo nekog naduva? Da li je bilo nekog hematoma kaput suksedaneumu ili kefal hematoma? Drugo, da li je eventualno došlo do preloma nekih kostiju, klavikule, ključnjače, eventualno ručice, nožice? Gleda se i placenta. Da li je ta placenta, posteljica, bila adekvatna, da li je bila zrela? Ona treba da bude negde oko 450 grama u proseku veličine. Da li je bilo tu krvarenja, nekih hematoma u svojoj placeti? Znači, sve ono što je eventualno moglo da dovede do intrauterine patnje ploda, što bi zahtevalo dodatne analize koje se rade. Kada patolog koji radi, pregleda kompletno sve organe, sve delove bebine i uzima isečke uzorke iz svih delova njegovog tela, tako da se to sve patohistološki analizira. Sve te analize moraju mikroskopski da se pregledaju, a da bi se pregledali, mora da se napravi jedna procedura, to je izrada preparata, patohistološkog preparata. Osim tih rutinskih analiza nekada se radi specijalne metode bojenja koje produžavaju vreme izrade obdukcioni nalaza, odnosno izveštaja i sve te metode traju danima i zahtevaju određenu tehnologiju i određeni period.

