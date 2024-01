"ZA BOŽIĆ ME OTAC UDARIO, NE ZNAM ŠTA ĆU" Ispovest studentkinje iz Srbije koju zlostavljaju roditelji, a RAZLOG JE ZASTRAŠUJUĆI

tudentkinja (19) iz Srbije priznala je da je psihički i fizički zlostavljaju roditelji, Skoji kako kaže nikada nisu bili zadovoljni njom, najpre zbog njenog fizičkog izgleda.

Zbog 10 kilograma viška ova devojka doživljava svakodnevno maltretiranje. Kao neko ko je od malena dobro i vredno dete, tvrdi da to za njih nikada nije bilo dovoljno. A sada kao student ima još veće stresove i probleme. Poslednji u nizu, kaže ona, bio je onaj kad su je naterali da iz Beograda, gde studira, dođe u svoj rodni grad i sa sobom ponese vagu!

Pošto materijalno zavisi od njih, na Reditu je potražila savet kako da se nosi sa ovom situacijom.

"Ne znam više šta da radim. Imam 19 godina, Prva sam godina na jednom beogradskom fakultetu. Na samofinansiranju sam, ne radim, dakle zavisim od roditelja za finansije.

Problem u tome je što me godinama psihički (a ponekad i fizički) maltretiraju. Razlog: imam nekih 10 kg viška (ne, nisam debela, nemam rolne sala ili šta već, samo sam deblja od prosečne građe za devojku) i umerenu količinu bubuljica na licu. Vukovac u osnovnoj, oko 4.8-5.0 prosek u gimnaziji, na samofinansiranju sam sad jer nisam upala na prvu želju. Uvek sam čistila, prala, kuvala, shvatate priču", napisala je ona pa priznala da ništa od ovoga nije bilo dovoljno da roditelji budu zadovoljni, već da je uvek izgled bio problem.

Kako je dalje objasnila, iako je u nekom trenutku smršala 12 kg, opet se ugojila kada je otišla na fakultet zbog čega je došlo i do fizičkog obračuna.

"Za Božić je po milioniti put ispala svađa oko mog izgleda, otac me jako uhvatio za ruke i tresao, ostavljajući vidljive modrice oko ramena i bicepsa, takođe me i udario. Jedva su me pustili da se vratim nazad u Beograd zbog ispita. A budući da nisam položila tri od prijavljena četiri, veoma su ljuti. Danas me teraju da se vratim kući i da ponesem vagu sa sobom. Bojim se šta će biti kad dođem, znam da će biti vikanja ali ne znam hoće li biti fizičkog nasilja. Koji su vaši saveti, kako da se nosim s ovim?", pitala je devojka.

Mnogi u komentarima savetovali su je da nađe posao, ili da se bar obrati nekom drugom članu šire porodice za pomoć. Na šta je devojka odgovorila da je na njenoj strani jedino tetka, sestra od oca, međutim da su joj i druženje s njom ograničili.

A na pitanje zašto misli da im toliko smeta njena kilaža, rekla je:

"Stalo im je navodno 'zbog mog zdravlja' (ceo život se bavim sportom - 13 godina folklor, tri godine rukomet, par meseci teretana…), iako nikad nisam imala nikakav zdravstveni problem povezan s tim. Mislim da je njima najviše do toga što ne volim da oblačim uske i kratke stvari i ne volim toliko da izlazim u klubove, što je njima nenormalno za devojku od 19 godina", napisala je.

Kurir.rs/Blic

