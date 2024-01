KO NE BUDE SLUŽIO VOJSKU SA ORUŽJEM U BIĆE U KASARNI 8 MESECI! Prigovor savesti produžava za duplo nošenje uniforme!

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da će 30. januara biti veoma važan događaj za Ministarstvo odbrane, jer će tog dana prestaviti godišnju analizu stanja u Vojsci Srbije, kada će ceo vojni vrh i Ministarstvo odbrane podneti izveštaj predsedniku države.

- Toga dana imaćemo jedan prikaz naoružanja i vojne opreme i argumentovano ćemo predsedniku obrazložiti zašto smatramo da treba ukinuti suspenziju obaveza služenja vojnog roka, kao i to koliko predlažemo da on traje - rekao je za TV Pink.

foto: Ministarstvo odbrane

Ministar je dodao da će se o rokovima trajanja vojnog roka još razgovarati, dodajući da vraćanje obaveznog služenja vojnog roka nije priprema za rat, već je to priprema da se sačuva država i da imamo generacije koje znaju da brane svoju državu, koje znaju da brane i svoje porodice, majke i očeve, a sutra svoje supruge i decu.

- Ne možemo da očekujemo da ne znam roboti neki valjda dođu pa da brane Srbiju. Treba da znamo i kako se postupa kada su neke elementarne nepogode i kada su neke druge situacije kada svi očekuju da vojska i policija budu prvi na pomoći građanima - rekao je Vučević.

On je dodao i da postoji takozvana treća misija vojske, a to je pomoć civilnim organima i da je kad god je bila najveća muka, bilo da je reč o snežnim nanosima, poplavama, požarima, ali i u doba korone vojska uvek bila tu i pomagala.

- Vojska Srbije je od Prvog srpskog ustanka, od obnove naše državnosti, izašla i ponikla i deo je ovog naroda i zato su se oni uvek odnosili prema vojsci kao nečemu što je izuzetan deo istorije. Nema naš narod problem sa svojom vojskom. I verujem da svi ljudi ili dobar deo ljudi razume zašto smo otvorili raspravu oko obaveznog vraćanja, odnosno obnove obavezne službe vojnog roka - rekao je Vučević.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Prema njegovim rečima, pored toga treba rešiti još mnogo nekih drugih pitanja medu kojima su regulacioni centri, zastareli pregledi, zatim ambijent i savremeni uslovi koji moraju da se omoguće u kasarnama.

- Naravno, da vidimo i ove što će se pozivati na prigovor savesti. Ja sam tu vrlo otvoren i ne mislim da treba one koji će da nekada opravdano, a nekad neopravdano da se pozovu na prigovor savesti, idu u obdanište pa da nam se sklone iz vojne obaveze. To nije suština. Ako imate pravo da istaknete prigovor savesti, to je za nošenje oružja, a to nije za život u kasarnskim uslovima - rekao je Vučević.

On je naglasio da je apsolutno, predlog ministarstva duplo duže trajanje vojnog roka za one koji neće da nose oružje. Dakle, ukoliko bi bila usvojena odluka da regruti sa oružjem služe četiri meseca, oni bez njega bi u vojsci proveli osam meseci.

Vučević je nedavno objasnio da ništa neće biti urađeno preko noći.

- Nas čeka tek rasprava po ovom pitanju. Krajnja odluka je na Narodnoj skupštini. Biće potrebno određeno vreme da nam regrutni centri prorade u punom kapacitetu.

Kurir/Blic