OLUJNI UDARI VETRA, A U 2 DELA SRBIJE OČEKUJE SE I SNEG: Upaljen meteo alarm, danas do 10 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i vetrovito vreme, sa temperaturom do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne na severu i zapadu duži sunčani intervali, a na istoku i jugoistoku oblačno vreme povremeno sa slabom kišom i snegom. Vetar umeren i jak severozapadni, ponegde i sa olujnim udarima, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od minus dva do pet, a najviša od šest do 10.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas pre podne pretežno sunčano uz umeren i jak severozapadni vetar. Posle podne umereno oblačno uz slabljenje vetra. Jutarnja temperatura oko četiri, najviša dnevna oko osam.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U većem delu Srbije, izuzev Srema, Beograda i zapadne Srbije, na snazi je žuti meteo alarm zbog jakog vetra. Dok je u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM meteo alarm upaljen i zbog snega/leda.

Vreme narednih dana

U nedelju hladnije, na severu Srbije suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim predelima oblačno sa slabom susnežicom i snegom povremeno. Padavine prestaju krajem dana. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini jak. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 2°C do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 3°C.

U ponedeljak ujutru slab sneg prestaje i tokom dana svugde suvo, a na severu i pretežno sunčano. Iduće sedmice pretežno suvo, ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčano i dnevna temperatura u postepenom porastu.