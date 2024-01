DA LI ĆE SRBIJU POGODITI NOVI SNEŽNI TALAS? Očekuju nas olujni udari vetra, a evo gde će PLJUŠTATI KIŠA - ovaj datum je KLJUČAN

Ove zime smo do sada imali svega nekoliko snežnih dana, ako se izuzmu najviši vrhovi naše zemlje. Ono što mnoge interesuje jeste da li je sada sa zimom gotovo, s obzirom da smo na kraju januara ili nas ipak očekuje novi snežni pokrivač, a evo šta na to kažu meteorolozi.

Kada je reč o današnjem danu, Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se na jugozapadu, jugu i istoku Srbije u naredna tri časa očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabim mešovitim padavinama: kišom i snegom, u brdsko-planinskim predelima uz poledicu.

Kako se dalje navodi, u ostalim krajevima sledi razvedravanje. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine (> 17 m/s, odnosno > 60 km/h), naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima. Sredinom dana i posle podne očekuje se kratkotrajni prestanak padavina, a susnežica i sneg ponovo se očekuju uveče i tokom noći, uglavnom u krajevima južno od Save i Dunava.

foto: RINA

Da će danas biti jakog vetra, poručuje i profesor geografije i zaljubljenik u meteorologiju, Marko Čubrilo.

„U subotu promenljivo oblačno i vetrovito, posebno u prvom delu dana. Duvaće jak, na udare povremeno i vrlo jak severozapadni vetar, posebno nad severnim i istočnim delovima regiona. Trenutno se predviđaju udari vetra do oko 14m/s, ali se snažniji udari vetra od te jačine ne očekuju. Neće biti nikakvih orkana i udara vetra ni blizu jačina koje su beležene prošlog leta i nema mesta bilo kakvoj panici, vetrovi jačine koja se očekuje u subotu nisu ništa ekstremno za naše prostore.“

Čubrilo dalje navodi da se tokom dana očekuje smena sunca i oblaka uz ređu pojavu pljuska kiše u nižim predelima i pljuska snega preko 800 metara nadmorske visine. Krajem dana vetar u slabljenju. Drugog dana vikenda posle hladnog jutra tokom dana biće pretežno sunčano i prohladno, posebno na istoku regiona.

„Za vikend maksimum od +2 do +8 stepeni Celzijusa, na jugu oko +11 stepeni Celzijusa. Počekom sledeće nedelje suvo uz hladna jutra i jutarnje mrazeve uglavnom do -6 do -1, lokalno i oko -10 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimumi od +2 do +10 stepeni Celzijusa, što je i dalje malo iznad proseka.“

foto: Nemanja Nikolić

A kakvo nas vreme očekuje nakon toga?

„Početkom februara polje anticiklona će se premestiti još malo južnije, što će preko nas omogućiti strujanje toplog vazduha sa juga u jugozapada, te će do oko 6. februara biti toplije od proseka uz povremenu pojavu slabe kiše, i to uglavnom na severu regiona. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimumi uglavnom od 0 do +5, ređe oko -2 stepena Celzijusa, a maksimumi do +6 do +13 stepeni Celzijusa, lokalno i oko +15 stepeni Celzijusa.

Posle 6. februara proračuni kontrolnih (ECMWF) i operativnih (GFS) počinju davati simulacije koje pokazuju moguću izmenu sinoptike uz konkretnije zahlađenje, dok pororačun srednjeročnog ECMWF-a koji ide do mesec dana, posle 10. februara sve do kraja februara simulira relativno hladnu sinoptiku uz temperature oko ili malo ispod proseka. Videćemo narednih dana hoće li se ovakav trend stabilizovati, ali do oko 5. februara sigurno bez prave zime.“