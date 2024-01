"MORE, BRE NOSI SE..." Zet pozvao Hitnu u Leskovcu jer je baki bilo loše i NASTAO JE SKANDALOZAN SNIMAK (AUDIO)

Tragičan slučaj smrti Stanke Zdravković (82) potresa Leskovac i podstiče duboko uznemirujuće pitanje o kvalitetu i pravovremenosti hitne medicinske pomoći.

Prema tvrdnjama porodice preminule gospođe, Služba hitne pomoći Doma zdravlja Leskovac odbila je pružanje pomoći nekoliko dana pre nego što je Stana preminula. Još više uznemirujuće je to što su iz Službe hitne pomoći vređali i psovali bakinog zeta prilikom poziva za pomoć.

Porodica preminule žene je objavila audio snimak razgovora koji možete pogledati ispod:

U međuvremenu, u Domu zdravlja Leskovac najavljuju druge mere po proceduri, uz obećanje da će odgovorni biti kažnjeni, ali da detalji i konkretne sankcije zavise od odluke "etičkog odbora".

O ovom tragičnom slučaju govorili su Tatjana Macura, iz udruženja "Mame su zakon" i Sava Pilipović, iz Udruženja pacijenata Srbije, u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Moram da priznam da sam ovaj audio snimak u stvari sad prvi put čula. Imala sam prilike da pročitam vesti i nisam znala o čemu se radi. Sama potreba ove osobe je da uključi snimanje pre nego što je pozvala službu Hitne pomoći govori u prilog tome da nije imala poverenja da će sa druge strane biti dočekana na neki dobronameran način i to jeste problem. Recimo, niko, bar koga ja znam, ne moram da budem nikakav stručnjak na tu temu, ali niko iz obesti ne poziva Hitnu pomoć. Dakle, ili zovete kao pacijent ili neko ko ima neposredan problem sa svojim zdravljem pa želite da proverite kako šta da možete sami da učinite ili gde da odete, ili da pozovete prosto da dođe ili da zovete u nečije ime. Znači, niko to ne radi iz obesti i zato što je suviše dokon. Znači, poslednje što očekujemo jeste ovakva komunikacija. Ja bih rekla da je nekako ovih dana nekako isplivalo u javnost taj problem i najčešće se i ono što možemo čuti u javnosti kao reakcije. Ljudi se žale za tu neposrednu komunikaciju - rekla je Macura i dodala:

- Pripremajući se prosto za ovo gostovanje, videla sam da ovo nije prvi put ovoj doktorki da se ovako nešto dešava i odgovara ovako na pozive. Dakle, sama institucija je morala da uvidi da postoji ovakav problem u komunikaciji i mogla je da prevenira da se do ovakve situacije prosto ne dolazi. Što znači, postoje neke edukacije kroz koje je ova doktorka mogla da prođe, pa da vidimo da li postoji mogućnost da se popravi njen odnos sa pacijentima, taj telefonski koji mora da postoji.

Pilipović smatra da zdravstveni sistem nije dobar i da mora nekako da se popravi.

- Ovo nije prvi put da ovako nešto dešava i mi imamo stalno imamo situaciju da imamo incidente koji ulaze u medije, koji su stigli do javnosti. Imamo mnogo više incidenta koji ne stignu do javnosti. Nekada su pacijenti u pravu, nekada su lekari u pravu. Važno je da svi zajedno shvatimo da nama zdravstveni sistem nije dobar i da moramo nekako da ga popravljamo. Kako se zdravstveni sistem popravlja? Ja ne znam. Govorim iz pozicije pacijenta, ali stalno insistiram da zahvaljujući lekarima i sestrama koje dobro rade svoj posao, naš zdravstveni sistem uopšte funkcioniše. Mi moramo da budemo vrlo pažljivi kada se dese ovakve situacije, kao i ono prošle nedelje kada se desilo u Sremskoj Mitrovici, to akušersko nasilje, videćemo na kraju šta je bilo - rekao je Pilipović i dodao:

- Kako je ministarka Grujičić rekla, da ne pravimo lov na veštice. Ta njena izjava nije možda najsrećnija, nije ni dobro prihvaćena u javnosti, ali mi zaista moramo da čuvamo naše lekare i sestre. Mi treba da govorimo o lekarskim greškama. Mi treba da govorimo o tome kada lekar svojom greškom ili nepažnjom nekome život oduzme. To je sve u redu. Ali ne treba da anatemišemo lekare i sestre. Ne treba nama u društvu, u situaciji koju nažalost danas imamo, da nije dobro biti lekar. Nekada su lekari bili, zajedno sa advokatima i učiteljima, stubovi društva. Danas će biti, još malo pa sramota biti lekar. To nije dobro.

