"UTVRĐENO JE DA JE PREMINUO ZBOG LEKARSKE GREŠKE!" Advokat porodice pokojnog Milana Đurića: ZAŠTO ONDA NE SNOSI NIKAKVE POSLEDICE

Kobna intervencija je pre pune dve godine koštala života Milana Đurića iz Beograda. Zbog loše izvedenog nameštanja prvog vratnog pršljena, takozvanog "atlasa" u privatnoj klinici "Balans medika", on je tri meseca kasnije preminuo u Institutu za ortopediju „Banjica“.

Dokle je ovaj slučaj stigao i koje opcije imaju ljudi koji su nesavesno lečeni? Na ova pitanje je odgovorio advokat koji zastupa porodicu Đurić, Momčilo Bulatović.

- Nismo daleko odmakli od početka. Predmet i dalje stoji u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Tužilaštvo sprovodi neke svoje dokazne radnje, saslušava neke svedoke, proverava sve okolnosti koje su potpuno besmislene. A ne bavi se suštinom stvari. Šta se tu desilo? Pokojni Milan Đurić je otišao, prav zdrav, na kontrolu i pregled, u privatnu kliniku i izašao je na nosilima i preminuo je na klinici Banjica. Veštačenjem je utvrđeno da je došlo zbog intervencije lekara do preloma trećeg kičmenog pršljena i jednostavno da su sve funkcije koje idu kroz kičmenu moždinu, u tom kičmenom pršljenu, poremećene i jednostavno da je to pogoršalo stanje koje je kasnije dovelo do fatalnog ishoda. Lekar nikakve posledice nije imao zbog takvog delovanja, iako je to utvrđeno. Klinika gde je to rađeno nije imala nikakvu dozvolu da obavlja te delatnosti. Lekar koji je radio tu intervenciju nije imao nikakvu licencu da to radi. Ja sam iskreno iznenađen činjenicom da je taj predmet završio na osnovnom javnom tužilaštvu - rekao je advokat i dodao:

- U nekom neformalnom razgovoru, kada sam se interesovao kao punomoćnik porodice oštećenih u Višem javnom tužilaštvu, pošto je tamo njima upućena bila krivična prijava. Dobio sam uveravanja da se radi, što ja lično mislim, o tzv. umišljenom krivičnom delu gde je nadležnost Višeg javnog tužilaštva. Kasnije, na volšeban način, došlo do toga da se zaključilo da je u pitanju nehatno krivično delo i predmet je upućen i prosleđen prvom osnovnom javnom tužilaštvu kao stvarno i mesno nadležno. Interesantno je da ono što moram da kažem i verovatno ne znam kada ću dobiti i ko će dobiti objašnjenje. Kako je moguće da bude obuhvaćen tom krivičnom prijavom lekar i ljudi iz hitne pomoći iz Instituta, a da ne bude obuhvaćen niko od bolnice gde se to desilo. Oni su pomogli tom lekaru da to radi stavljajući mu na raspolaganje prostor, salu. Ta bolnica funkcioniše tako već 15 godina, niko nije radio kontrolu rada te bolnice u smislu da li ona ima licencu, šta se radi, koji lekar je rade, da li lekari imaju licence za to što rade, da li rade po nekom ugovoru o delu, o radu, da li su u stalnom radu, kako se vrši plaćanje, ko plaća i to, apsolutno ništa.

