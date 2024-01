JUGOSLAVIJA PRVA POKRENULA UGRADNJU NANOTEHNOLOGIJA U ORGANIZAM! Ilon Mask je dosanjao njihov san i čipovao ljudski mozak

Ugrađen je prvi čip u ljudski mozak. To je objavio Ilon Mask u čijem je vlasništvu kompanija „Neuralink“ poznata po razvoju neuro-tehnoloških uređaja.

Čovek koji je primio implant je dobro i oporavlja se. Ovim je zakoračeno u novo razdoblje, a osnovni cilj je da se mozak poveže sa računarima kako bi se pomoglo osobama sa složenim neurološkim stanjima.

Plan je da se Neuralinkov prvi proizvod nazove Telepatija i da omogući kontrolu telefona i računara mislima. Ilon Mask je, pozivajući se na pokojnog britanskog naučnika koji je imao bolest motornih neurona, dodao: "Zamislite da je Stiven Hoking mogao da komunicira brže od najbržeg daktilografa. To je cilj."

foto: EPA Tolga Akmen Pool

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa Kurir televizije su prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije i Slobodan Bubnjević, Institut za fiziku.

Nekako je sve iznenadilo da je konačno i došlo do realizacije, nakon dosta testiranja. Šta je zapravo sada sublimirano ovim potezom:

- Pre svega Ilon Mask u svim svojim do sadašnjim poduhvatima ne propušta priliku da izazove određenu vrstu medijske senzacije, pa je tako i u ovom slučaju. Naravno da priča o kiborgizmu, dakle to je prosto koncept na kojem se spajaju tehnologija i ljudski organizam. Postoji dugo pre svega u naučnoj fantastici, pa se onda na neki način o tome dosta govorilo, ali ova vrsta inicijative je mnogo starija i od Neuralinka i od inicijativa koje pokreće Ilon Mask, dakle još u onom najranijoj fazi razvoja robotike se razmišljalo o tome da se na neki način razvojem takozvanih egzoskeleta pokuša pomoći ljudima koji na primer imaju problema sa ekstremitetima koji prosto ili su oštećeni ili ih nemaju - započeo je Bubnjević, pa nastavio:

- Dakle i u razvoju, dakle tih različitih veštačkih, sintetičkih pomagala ljudima koji generalno trebaju tu vrstu pomoći, se 60-ih već, a kasnije i 70-ih, 80-ih došlo do ideje da se počnu ugrađivati mašine koje bi pomagale ljudima. U tom smislu Jugoslavija je, a pre svega takozvana Beogradska škola robotike je igrala, može se reći, centralnu ulogu u svetu, dakle u vreme kad u Americi i čak i u Japanu se ovaj vid istraživanja nije mnogo razvijao, dakle kod nas je razvijena takozvana Beogradska šaka gde se razmišljalo o gradnji robotskih tehnologija u ljudski organizam.

01:34 JUGOSLAVIJA PRVA POKRENULA GRADNJU TEHNOLOGIJA U ORGANIZAM! Ilon Mask ugradio čip u ljudski mozak: Ovo je stanje testiranog čoveka

Potom je Kočević rekao da je za ovo ubijeno 12 majmuna, pa je detaljnije opisao strukturu tog čipa:

- Pa ovo što je Ilon Mask, odnosno ta njegova ekipa uradila, to je prošlo nekih 25-26 sati. Znači, prerano je da donesemo bilo kakav zaključak, s obzirom da znamo da je u nekim pretestovima, on to radio na majmunima i ubio je 12 majmuna, odnosno njegova ekipa. I onda su se ljubitelji zaštite životinja pobunili i onda je FDA maja prošle godine tražio dodatne garancije da ljudi neće posle ugradnje tog implanta umireti. Tako da malo treba sačekamo da vidimo šta će se desiti, posle 25 sati ništa spektakularno se nije desilo.

- Druga stvar, taj implant je veličine nokta, da kažemo, ima i bateriju, ima antenu, ima 64 iglice koje su tanje od vlasi kose i njih ugrađuje, da se tako izrazim, robot za šivenje. Oni šiju u lobanju i te iglice idu u određene delove mozga. Ja nisam uspeo da nađem, gledao sam BBC i sve ostalo, koje funkcije on treba da zameni trenutno, a ovo da će da radi neke druge funkcije, to je u najavi. Pitanje je da li će biti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:42 KAKAV ELON MASK: Đorđe je prvi izmislio električni automobil i ti u Srbiji